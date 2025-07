Valeurs ou carrière: le vrai dilemme d’un athlète réussi

Le monde du sport tend à imposer de plus en plus aux athlètes des conduites opposées à leurs principes et à leurs croyances. Alors, comment les sportifs réagiront-ils, sommés de choisir entre les valeurs qu’ils adoptent et leur carrière? En 2007, l’attaquant malien de Séville Frédéric Kanouté s’est rebiffé contre une décision de son club, contraire à ses valeurs.Voici quelques conseils de Kanouté sur ce vrai dilemme. Voici quelques conseils de Kanouté qui a été sélectionné comme footballeur africain de l’année 2008 et meilleur buteur de l’histoire du club de football de Séville