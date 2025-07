Plus de la moitié des Allemands sont contre la livraison de missiles Taurus à l'Ukraine, a révélé un nouveau sondage publié vendredi.

Le sondage réalisé par le diffuseur public ARD a révélé que 52 % des Allemands s'opposent à l’envoi de missiles de croisière à l'Ukraine, car ils peuvent être utilisés pour attaquer des cibles en Russie.

Environ 36 % se sont prononcés en faveur de la livraison des missiles Taurus, qui sont produits conjointement par l'Allemagne et la Suède, et ont une portée de plus de 500 kilomètres (310 miles).

Malgré la pression croissante de l'Ukraine, le chancelier Olaf Scholz s'est montré jusqu'à présent prudent quant à la livraison des missiles Taurus, craignant que cela ne fasse de l'Allemagne une partie prenante dans le conflit avec la Russie.

Le magazine hebdomadaire Der Spiegel a rapporté la semaine dernière que le gouvernement examinait plusieurs options et pourrait accepter d'envoyer des missiles Taurus après certaines modifications techniques, pour s'assurer que les missiles ne seront pas utilisés pour attaquer le territoire russe.