Le chiffre d'affaires total de la vente, organisée de vendredi à dimanche, a bondi de 15% par rapport à 2022 pour atteindre 56,9 millions d'euros, précise dans un communiqué l'agence de vente Arqana.

"Les résultats de cette édition sont excellents et nous sommes plus que satisfaits (...) Nous avons eu le plaisir d'accueillir de grands propriétaires internationaux et des acheteurs venus de toute l'Europe, d'Australie, des Etats-Unis, du Japon ou encore du Moyen-Orient", se sont félicités Éric Hoyeau, président d'Arqana, et Freddy Powell, son directeur exécutif, cités dans le communiqué.

Le précédent record de vente avait été atteint en août 2022, avec un chiffre d'affaires de 51 millions d'euros.

Le prix moyen des yearlings vendus cette année a atteint 232.445 euros, contre 210.025 l'an passé. 87% des 283 chevaux présentés ont trouvé preneur.

Le prix le plus élevé de cette édition a été enregistré pour la vente d'un fils de Dubawi, présenté par le haras d'Etreham et adjugé 2,4 millions d'euros.

Le record à Deauville pour la vente d'un seul cheval avait été établi à 2,6 millions d'euros en 2015.