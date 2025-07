Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé vendredi le déploiement de nouveaux renforts policiers à Nîmes (Gard) où un enfant de 10 ans et un jeune de 18 ans ont été tués cette semaine lors de règlements de comptes supposés sur fond de trafic de drogue.

"Nous voulons donner un message extrêmement fort que la priorité dans ce département (le Gard, ndlr) c'est la sécurité et qu'on ne va pas lâcher. Effectivement, je vais annoncer de nouveaux renforts à la demande du président de la République", a déclaré Gérald Darmanin au micro de RTL.

"Il y a eu 40% de policiers en plus à Nîmes en cinq ans, s'il faut mettre davantage, on mettra davantage, je vais en parler tout à l'heure avec eux et avec les élus", a-t-il poursuivi.

Le ministre de l'Intérieur doit arriver dans la matinée dans la préfecture du Gard, théâtre de deux fusillades distinctes cette semaine qui ont coûté la vie à un enfant de 10 ans et un jeune de 18 ans.

Après la mort du premier lundi, la CRS-8, une unité spécialisée dans les violences urbaines, avait été déployée à Nîmes.

Au micro de RTL, Gérald Darmanin a indiqué que des interpellations avaient déjà eu lieu et a annoncé l'envoi de "quinze officiers de police judiciaire supplémentaires dès hier (jeudi) à Nîmes parce que les crimes ne peuvent pas rester impunis".

Le ministre de l'Intérieur a indiqué que ce déploiement visait à "montrer que c'est l'autorité de l'Etat qui l'emporte, pas l'autorité des dealers".

"Le raid est sur place depuis hier (jeudi), il commet des opérations. J'ai demandé à cinq chiens antidrogue d'être présents et de quadriller les quartiers avec des officiers de police judiciaire pour rentrer dans les appartements", a-t-il ajouté.