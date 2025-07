Il comparaîtra aux côtés de 12 autres personnes, soupçonnées d’avoir participé d’une manière ou d’une autre audit financement, dont ses ex-ministres Claude Guéant, Brice Hortefeux et Éric Woerth, ainsi que des intermédiaires.

Cité également dans ce reportage, l’homme d’affaire Ziad Takieddine et ancien homme de main de Kadhafi y a réitéré les accusations qu’il a toujours portées depuis le début de cette affaire apparue suite à la publication par le journal en ligne Mediapart en avril 2012, de documents indiquant que 50 millions d’euros auraient été versés par le régime libyen à Nicolas Sarkozy.

Mais au cours d’une longue interview accordée à Paris Match en 2020 et qui avait fait grand bruit, le Franco-Libanais avait fini, après des années d’accusations précises sur le dit financement libyen, par opérer un changement radical de version, accusant les magistrats en charge de l’enquête, de l’avoir forcé à mentir.

« Sarkozy n'a pas touché un centime, cash ou pas cash, pour l'élection présidentielle » avait-il affirmé dans les colonnes du magazine.

Des perquisitions ont par ailleurs été menées au domicile de l’ex-conseillère en image officieuse du couple Macron, Michèle Marchand, dite « Mimi Marchand » ainsi que chez le journaliste qui avait mené l’interview. Ce dernier avait cependant été relâché rapidement, sans poursuites à ce stade.

Après une enquête de près de deux ans, sur cette étrange rétractation, la justice a établi en avril dernier, que pas moins de 608 000 euros ont été mobilisés pour obtenir le volte-face par voie de presse de Ziad Takieddine.

Pour rappel, l'ex ministre de l'intérieur Claude Guéant et Nicolas Sarkozy sont soupçonnés par la justice française d’avoir reçu plusieurs valises d’argent provenant du régime libyen en 2006 et 2007 et qui auraient permis entre autres, de financer la campagne présidentielle de 2007.