Les différents partis politiques sont invités, au même titre que les présidents du Sénat et de l’Assemblée Nationale, pour un échange qui se tiendra mercredi à partir de 15 heures dans un lieu qui n’a pas été précisé.

"Vous partagez entre vous de solides accords et de vrais désaccords. Mais quand l'intérêt supérieur du pays est en jeu, j'ai confiance, comme beaucoup de Français, dans notre capacité à converger sans reniement ni renoncement" écrit le chef de l’Etat dans son courrier.

Il explique que cette rencontre "à huis clos" doit être vue comme "une main tendue loyalement" et a pour ambition "de convenir de voies d'action qui pourront trouver des traductions concrètes et rapides dans les réalisations du gouvernement et des textes législatifs bâtis ensemble".

Au programme de ces heures d’échange, figurent d’abord "la situation internationale et ses conséquences pour la France" mais Emmanuel Macron souhaite également évoquer "deux grands thèmes majeurs pour la nation".

"Le premier, comment regagner en efficacité pour notre action publique, par une simplification des procédures, de nouvelles pistes d'organisation territoriale, de décentralisation, et de réformes institutionnelles" et "le second, comment assurer la cohésion de la Nation, en rassemblant les Françaises et les Français autour d'un socle républicain, en restaurant la solidité de nos familles, la place de l'école et tout ce qui peut raffermir notre unité" est-il noté dans sa lettre d’invitation.

Alors que "chacun des participants" est invité "à présenter s'il le souhaite des contributions écrites ou proposer d'autres thèmes de travail", le président fait état de sa volonté de "retrouver de l'efficacité et de la clarté pour agir ensemble, retrouver de l'unité et de la fraternité pour (se) tenir ensemble".

À noter que cette réunion, annoncée sous un format inédit, interviendra une semaine après la rentrée politique du gouvernement, qui s’est tenue mercredi avec une première réunion du Conseil des ministres.