Le président sortant du Zimbabwe, Mnangagwa, a obtenu 52,6% des suffrages exprimés contre 44% en faveur de Nelson Chamisa, à la tête du premier parti d'opposition, la Coalition des citoyens pour le changement (CCC), a annoncé la commission électorale tard dans la soirée.

"Mnangagwa Emmerson Dambudzo du parti Zanu-PF est déclaré président de la République du Zimbabwe", a proclamé la présidente de la commission, Justice Chigumba.

Les acclamations de quelques partisans du parti au pouvoir présents sur le lieu de la conférence de presse ont salué les résultats de l'élection présidentielle. Mais le CCC, qui avait déjà dénoncé des "fraudes" et des "entraves" lors du vote, a rejeté les résultats.

Promise Mkwananzi, porte-parole du parti, a déclaré que le parti n'avait pas signé le décompte final, qu'il a qualifié de "faux".

"Nous n'avons pas entériné les résultats parce qu'ils sont faussés. Le contexte électoral et pré-électoral n'était pas favorable, en particulier pour nous. Nous ne pouvons pas accepter les résultats", a-t-il ajouté.

"Graves problèmes"

Des observateurs étrangers ont déclaré que les élections n'avaient pas respecté les normes régionales et internationales.

Les missions d'observation de l'Union européenne, du Commonwealth et de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), qui compte 16 pays, ont énuméré un certain nombre de problèmes.

Il s'agit notamment, selon les observateurs, de l'interdiction des rassemblements de l'opposition, de problèmes liés aux listes électorales, d'une couverture médiatique biaisée par l'État et de l'intimidation des électeurs.

M. Chigumba, de la Commission électorale du Zimbabwe, a déclaré que M. Mnangagwa avait obtenu plus de 2,3 millions de voix et M. Chamisa plus de 1,9 million.

En obtenant plus de la moitié des suffrages exprimés, le président a évité un second tour, avec un taux de participation de 69 %.

Surnommé "le Crocodile" en raison de son caractère inflexible, Mnangagwa a accédé au pouvoir pour la première fois à la suite d'un coup d'État qui a déposé le défunt dirigeant Robert Mugabe en 2017.

Un an plus tard, il a battu de justesse Chamisa pour la première fois lors d'un scrutin que le chef de l'opposition a condamné comme frauduleux et qui a été suivi d'une répression meurtrière.

Cette semaine, le scrutin a dû s'étendre sur une deuxième journée sans précédent en raison de retards dans l'impression des bulletins de vote dans certains districts clés, notamment à Harare, bastion de l'opposition.

M. Chamisa a dénoncé ces retards comme "un cas évident de suppression d'électeurs, un cas classique de truquage à l'âge de pierre".

Colonie britannique sous domination appelée Rhodésie, le pays s'est détaché de Londres en 1965 et a obtenu son indépendance en 1980 après une longue guerre, avant d'être nommé Zimbabwe.

Mais sous la direction de Mugabe, son premier dirigeant, la jeune démocratie a sombré dans un régime intransigeant et dans le déclin économique, l'hyperinflation anéantissant l'épargne et décourageant l'investissement.

L'opposition espérait profiter de la vague de mécontentement suscitée par la corruption, l'inflation élevée, le chômage et la pauvreté persistante.

Mais la Zanu-PF a également remporté une majorité au Parlement, obtenant 136 des 210 sièges directement attribués par les électeurs contre 73 pour le CCC. Soixante doivent encore être attribués selon un système proportionnel. Un siège n'a pas été attribué en raison du décès d'un candidat.