Le chef du gouvernement libyen a suspendu sa ministre des Affaires étrangères, Najla al-Mangoush, après l'annonce faite dimanche qu’elle avait rencontré la semaine dernière son homologue israélien.

Mme Mangoush "est suspendue provisoirement" et soumise à une "enquête administrative" par une commission présidée par la ministre de la Justice, a annoncé dimanche le gouvernement d'Abdelhamid Dbeibah dans un communiqué.

Quelques heures avant, le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, avait annoncé qu'il avait rencontré son homologue libyenne pour la première fois dans l'histoire, alors que la Libye n'a pas de relations diplomatiques avec Israël.

Cette annonce a provoqué des manifestations à Tripoli et dans d'autres villes libyennes.

M. Cohen a qualifié d'"historique" la rencontre de la semaine dernière à Rome avec Najla Elmangoush.

Il a ajouté qu’il s’agissait là d’une “première étape des relations entre Israël et la Libye" et que la réunion avait pour but d'examiner "les possibilités de coopération et de relations entre les deux pays ainsi que la préservation de l'héritage du judaïsme libyen".

Cette préservation "comprend la rénovation des synagogues et des cimetières juifs dans le pays", a-t-il indiqué.

Une rencontre “fortuite”

"Ce qui s'est passé à Rome a été une rencontre fortuite et non officielle, au cours d'une réunion avec son homologue italien (Antonio Tajani), et n'a comporté aucune discussion, accord, ni consultation", a réagi le ministère des Affaires étrangères libyen dans un communiqué.

La ministre a rappelé "de manière claire et sans ambiguïté la position de la Libye à l'égard de la cause palestinienne", a ajouté le ministère en assurant que Mme Mangoush avait "refusé de s'entretenir avec une quelconque partie représentant l'entité israélienne" et était "restée ferme sur cette position".

Le ministère libyen a en outre dénoncé une "exploitation par les médias hébraïques et internationaux" de cet "incident" qu'ils tentent de présenter comme "une réunion ou des pourparlers".

Des manifestations contre la normalisation avec Israël

Des mouvements de protestation spontanés ont éclaté dimanche à Tripoli et dans plusieurs banlieues de la capitale, avant de gagner d'autres villes où des jeunes ont brandi le drapeau palestinien en signe de refus d'une normalisation avec Israël. .

Le centre-ville de Tripoli a été paralysé par les manifestants dont un groupe s'est dirigé vers le ministère des Affaires étrangères pour réclamer la démission de Mme Mangoush, selon des vidéos postées sur les réseaux sociaux.