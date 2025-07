"Compte tenu des événements en cours au Gabon et par mesure de précaution, le groupe a activé des procédures pour assurer la sécurité de son personnel et l'intégrité de ses opérations...Depuis ce matin, toutes les activités de Comilog et de Setrag sont arrêtées et le transport des trains suspendu", a déclaré un porte-parole d'Eramet à l'agence Reuters.

"Le groupe suit en temps réel l'évolution de la situation", a-t-il ajouté.

Un groupe d'officiers supérieurs de l'armée gabonaise est apparu à la télévision aux premières heures de mercredi et a déclaré qu'il avait pris le pouvoir, après que l'organe électoral de l'Etat a annoncé quelques heures plus tôt la victoire du président Ali Bongo aux élections présidentielles.

Lire aussi : Coup d’Etat au Gabon: des militaires annoncent dissoudre toutes les institutions du pays

En Bourse, TotalEnergies Gabon, filiale de TotalEnergies dans le pays, Maurel & Prom, qui vient tout juste d’annoncer le rachat du producteur gabonais de pétrole Assala Energy auprès d’un fonds d’investissement de Carlyle, et Eramet ont chuté de 13 à 18%.

Le groupe est présent au Gabon à travers deux filiales. L'une, la compagnie Comilog (la compagnie minière de l'Ogooué) est spécialisée dans l'extraction de manganèse, minerai dont Eramet est le deuxième producteur mondial à haute teneur.

Setrag (la Société d'exploitation du transgabonais), la deuxième filiale du groupe français, assure l'exploitation ferroviaire de la ligne qui relie la côte atlantique au sud-est du pays riche en minerais à travers la forêt équatoriale du Gabon.

Eramet est le premier producteur mondial de minerai de manganèse à haute teneur grâce à sa mine de Moanda au Gabon, avec 7,5 Mt de minerai à haute teneur produites en 2022.

Le minerai extrait est transformé en alliages de manganèse, indispensables à la production d'acier au carbone, notamment pour la construction et l'automobile. La compagnie assure le transport des minerais et des passagers sur 650km.