La deuxième édition du principal événement technologique et aérospatial de Turquie, TEKNOFEST 2023, a ouvert ses portes mercredi aux visiteurs dans la capitale Ankara.

L'événement de cinq jours comprendra des compétitions, des spectacles aériens, des expositions et des ateliers. Les visiteurs pourront découvrir des souffleries verticales, des zones de simulation et assister à des spectacles de planétarium.

Cette grande exposition est organisée conjointement par la Fondation Turkish Technology Team (T3) et le ministère turc de l'Industrie et de la Technologie depuis 2018, en coopération avec des dizaines de ministères, d'institutions publiques, d'entreprises privées et d'universités.

Auparavant, l'événement se tenait dans diverses villes turques les années paires et dans la métropole d'Istanbul les années impaires.

Pour marquer le 100e anniversaire de la fondation de la République de Turquie, ce festival aura lieu dans trois provinces différentes cette année.

La première édition de 2023 qui s'est tenue à l'aéroport Ataturk d'Istanbul en mai a accueilli un nombre record de 2,5 millions de visiteurs.

Il s’agit là de la septième édition de ce rassemblement en Turquie, outre une version internationale de cette grand-messe de l’aérospatial et de la technologie qui avait été organisée en 2022 en Azerbaïdjan.