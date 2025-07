Qualifié de "méga incendie" selon des experts, le feu de forêt de Dadia, zone protégée par le réseau européen de Natura 2000, a jusqu'ici détruit plus de 81.000 hectares, soit presque la moitié des hectares touchés par les incendies depuis le début de l'été en Grèce, selon l'Observatoire européen Copernicus (EMS).

Comme de nombreux pays du pourtour méditerranéen, la Grèce est en proie chaque été à des incendies dévastateurs qui ont fait cette année au moins 26 morts et ravagé au moins 150.000 hectares, selon le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis.

Le gouvernement conservateur ne cesse d'imputer ce désastre à la crise climatique.

Mais si les feux de forêt sont effectivement "plus forts" ces dernières années en raison du changement climatique, "cela ne peut pas servir de justification", confie à l'AFP l'universitaire Alexandros Dimatrakopoulos, qui rappelle que 10% des zones boisées du pays ont été brûlées depuis 2007.

Selon cet expert en incendies de forêt de l'Université de Thessalonique (nord), "une meilleure planification dans la lutte contre les incendies est nécessaire ainsi qu'une meilleure coopération entre les pompiers et les spécialistes de la géomorphologie des zones boisées".

Lors d'un débat houleux au parlement jeudi, Kyriakos Mitsotakis a évoqué "d’importants dégâts" causés par les feux et imputé ce sinistre aux "conditions extrêmes" comme la canicule de longue durée en juillet en Grèce, suivie de "vents chauds et secs".

Répondant aux accusations des partis de l'opposition sur "les retards pris dans la prévention" et les problèmes de coordination de services gouvernementaux compétents, Kyriakos Mitsotakis a évoqué les "méga incendies" récents en Espagne, au Canada, aux Etats-Unis.

"Même ces pays, qui disposent d'une plus grande capacité financière que la Grèce", sont incapables de les gérer, a-t-il fait valoir.

Il a annoncé le renforcement du dispositif de lutte anti-incendie avec l'achat d'équipement technologique (drones) et l'embauche de plus de pompiers.

Kostas Lagouvardos, directeur de recherche à l'Observatoire météorologique national, affirme toutefois que l'accent doit être mis sur une "prévention adéquate" des incendies de forêts, "un problème récurrent lié aux dysfonctionnements dans la coopération entre les services d'Etat et les organismes scientifiques".

"Les outils scientifiques existent et peuvent aider à détecter et parer en amont aux conditions climatologiques difficiles" comme "la sécheresse extrême" qui avait frappée au printemps l'Evros et d'autres régions, explique-t-il.

Kyriakos Mitsotakis a critiqué "certains scientifiques" qui, selon lui, publient dans les médias des données sur les incendies, comme le nombre d'hectares totalement brûlés ou autres informations, sans que l'enquête relative soit achevée.

"Dans une démocratie et à l'ère des données publiées au niveau européen et international, la science et les centres de recherches nationaux sont obligés d'informer la société sur les résultats de leurs activités et les conditions naturelles qui affectent la vie des citoyens", a réagi vendredi l'Observatoire d'Athènes dans un communiqué.

Nouveau renfort

Déclaré le 19 août après le départ d'un premier foyer près d'Alexandroupoli, chef-lieu du département de l'Evros, suivi d'un second dans la forêt, proche, de Dadia, l'incendie s'est rapidement répandu dans cette zone dense de pins et de chênes et lieu d'habitat ou d'hibernation de rapaces.

De nombreux villages ont dû être évacués dans l'Evros alors que 20 personnes, en majorité des migrants, ont été retrouvés calcinés la semaine dernière près d'Alexandroupoli à proximité de la frontière greco-turque, passage habituel de migrants vers l'Europe.

Vingt-cinq migrants ont été retrouvés vendredi dans la forêt et transférés dans une structure proche, selon les autorités.

La Suisse a annoncé vendredi l'envoi de trois hélicoptères en Grèce qui doivent rejoindre les forces grecques et un important dispositif européen arrivé récemment dans le pays.

L'incendie s'étend sur un front de plusieurs kilomètres et Kostas Lagouvardos estime que "seule la pluie" va aider à le circonscrire. Des averses sont prévues dans les prochains jours dans certaines régions du pays, dit-il.