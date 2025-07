L'Armée de l'air ukrainienne a déclaré dimanche avoir abattu 22 drones russes dans la région d'Odessa, dans le sud du pays.

"Dans la nuit du 3 septembre 2023, les occupants russes ont lancé plusieurs vagues d'attaques de drones +Shahed-136/131+ depuis le sud et le sud-est", a écrit l'Armée de l'air ukrainienne sur Telegram, ajoutant que 22 drones avaient été détruits sur un total de 25 lancés.

Suivant la fin en juillet de l'accord qui permettait à l'Ukraine d'exporter en sécurité ses céréales via la mer Noire, la Russie a multiplié les attaques contre les régions d'Odessa et de Mykolaïv, dans le sud ukrainien, où se trouvent des ports et autres infrastructures capitales pour ce commerce.

Percée des troupes ukrainiennes à Zaporijia

Un général des forces ukrainiennes a révélé dans l’hebdomadaire britannique The Observer, que les troupes de la contre-offensive sont parvenues à ouvrir une brèche « décisive » dans la première ligne de défense russe près de Zaporijia, au sud du pays.

« Nous sommes maintenant entre la première et la deuxième ligne de défense », a déclaré le général Oleksandr Tarnavskiy, qui dirige la contre-offensive.

Erdogan rencontrera Poutine lundi

Le président turc russe Recep Tayyip Erdogan, va rencontrer ce lundi son homologue russe Vladimir Poutine à Sotchi en Russie. Les deux chefs d’État doivent évoquer la guerre en Ukraine et le président turc espère notamment relancer les discussions autour de l’accord sur les exportations de céréales ukrainiennes en mer Noire, dont la Russie s’est retirée à la mi-juillet.

Depuis le début de l’offensive russe en Ukraine, Ankara joue un rôle de médiateur accueillant et participants à des négociations notamment au sujet des céréales ukrainiennes, et soutient des négociations de paix entre les deux pays.