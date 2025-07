Au Rwanda, la réserve de biosphère des Volcans accueille depuis vendredi la 19e édition de la cérémonie annuelle de baptême des bébés gorilles. L'événement, qui se déroule à Kinigi, une petite ville située au pied des volcans, rassemble des défenseurs de l'environnement, des personnalités célèbres, des philanthropes renommés et des diplomates venus célébrer les réussites du Rwanda en matière de préservation des espèces en danger.

Cette année, 23 personnalités étaient présentes pour nommer les 23 bébés gorilles, devant plusieurs milliers de personnes. Parmi les invités d'honneur figuraient les acteurs du film "Black Panther", Winston Duke et Danai Gurira, ainsi que l'homme d'affaires Cyrille Bolloré et le ministre britannique d'État pour le Développement et l'Afrique, Andrew Mitchell.

Les nouveaux-nés gorilles ont reçu des noms en kinyarwanda, signifiant des concepts tels que "unité", "responsabilité" ou "soutien". Cette cérémonie de grande envergure célèbre les gorilles des montagnes, qui sont de véritables ambassadeurs du Rwanda.

Chaque année, des personnalités du monde entier sont invitées à baptiser les nouveaux-nés gorilles. Pendant trois jours, ces célébrités ont la tâche de donner un nom aux 23 bébés gorilles nés au Rwanda entre septembre 2022 et septembre 2023. Depuis le lancement de cet événement en 2005, 374 petits primates ont ainsi été baptisés.

Plus de 40 000 personnes visitent le parc des Volcans chaque année, un parc situé dans le massif des Virunga partagé par le Rwanda, la République démocratique du Congo et l'Ouganda, où plus de 600 gorilles des montagnes se déplacent entre ces trois pays.

Le Rwanda figure parmi les pays les plus engagés dans la protection des gorilles, avec une population estimée à plus d'un millier de gorilles vivant à l'état sauvage, comparé à seulement 250 en 1980. La réserve des Volcans du Rwanda, la forêt impénétrable de Bwindi en Ouganda et le parc des Virunga en République démocratique du Congo abritent à eux seuls plus de 80 % des gorilles de montagnes recensés.