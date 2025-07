L'Inde organise ce sommet de deux jours sous le thème "Un Monde, Une Famille, Un Avenir", où les dirigeants du G-20, en l'absence du président russe Vladimir Poutine et du président chinois Xi Jinping, échangeront leurs points de vue lors de trois sessions, avec l'espoir de progresser sur les questions commerciales, climatiques et d'autres problèmes mondiaux.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a accueilli Erdogan lors de son arrivée au lieu de la réunion pour le premier jour du sommet.

Les dirigeants assisteront aux sessions "Un Monde" et "Une Famille" lors du premier jour.

Ils déposeront des gerbes dimanche sur la tombe de l'icône internationale indienne Mahatma Gandhi à New Delhi avant de participer à une cérémonie de plantation d'arbres.

Après la troisième session, "Un Avenir", ils devraient adopter la Déclaration des dirigeants de New Delhi, qui constitue un engagement envers les priorités discutées et convenues lors des réunions ministérielles et des groupes de travail respectifs.

Erdogan a reçu le PM japonais

Vendredi, le président turc a reçu le Premier ministre japonais, Kishida Fumio, en marge de l'événement.

Kishida Fumio a été accueilli par le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, à l'entrée de l'hôtel où loge le président Erdogan.

La rencontre s’est déroulée à huis-clos en présence de Hakan Fidan, du ministre du Trésor et des Finances, Mehmet Simsek, du directeur des services de renseignement Ibrahim Kalin, du directeur de la communication présidentielle, Fahrettin Altun, et des conseillers du président, Akif Cagatay Kilic et Zafer Cubukcu.

Ankara accorde une grande importance au G-20 en tant que forum réunissant les économies avancées et émergentes, et soutient activement le développement continu de l'agenda du G-20. La Turquie a accueilli le sommet des dirigeants dans la province méridionale d'Antalya en novembre 2015 lorsqu'elle présidait le G-20 en 2015.