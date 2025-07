Dans l'article intitulé 'Vision d'avenir durable de la Turquie', écrit pour le journal britannique Daily Express, Fahrettin Altun a affirmé que la Turquie, en tant que signataire de tous les accords internationaux importants pour protéger l’environnement, “fait sa part” et s’efforce de créer “des pratiques plus durables non seulement en Turquie mais aussi dans la région”.

"La Turquie a fait de grands progrès dans l'intégration des ressources renouvelables dans sa diversité énergétique ces dernières années", a-t-il indiqué, ajoutant que le pays est devenu le cinquième plus grand producteur d'énergie renouvelable en Europe et le douzième plus grand producteur d'énergie renouvelable au monde.

“La Turquie travaille de toutes ses forces pour protéger l'environnement, y compris les rivières, les mers, les forêts et la biodiversité”, a-t-il ajouté.

Le chef de la communication a en outre fait savoir que les zones forestières de la Turquie, qui agissent comme des puits de carbone contre les effets du changement climatique, sont passées de 20,8 millions d'hectares à 23,1 millions d'hectares ces dernières années.

La Turquie joue également un rôle actif dans diverses initiatives de gestion de l'eau.

"Diverses campagnes et programmes éducatifs ont été lancés pour sensibiliser le public à l'importance de la conservation de l'eau et de son utilisation responsable. Ces initiatives, dans leur ensemble, sont conformes aux meilleures pratiques mondiales en matière de gestion et de préservation de l'eau et témoignent de l'engagement de la Turquie à traiter cette question vitale" a assuré Altun.

La Turquie a également fait d'importants progrès dans l'amélioration de l'efficacité énergétique dans de nombreux secteurs dans le cadre d'une stratégie globale visant à créer une économie plus durable et résiliente, a-t-il ajouté.

Au sujet du projet zéro déchet de la Turquie, Altun a déclaré qu'alors que le taux de recyclage du pays était de 13 % en 2017, il est passé à 30 % en 2022, l'objectif étant de recycler 60 % de tous les déchets recyclables d'ici 2035.

"Alors que nous cherchons à construire une économie durable au niveau national, nous devons collaborer et partager notre savoir-faire avec des nations partageant les mêmes idées dans le monde entier. La Conférence du G20 offre une occasion parfaite pour le faire exactement. La Turquie fera toujours de son mieux pour protéger l'environnement et construire un avenir durable avec ses partenaires” a assuré le chef de la communication turc.

En 2017, sous l'égide de la première dame Emine Erdoğan, la Turquie a lancé le projet zéro déchet pour mettre en avant l'importance de l'élimination des déchets dans la lutte contre la crise climatique.

Le projet a reçu des éloges internationaux, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, exprimant sa gratitude à la première dame lors d'une conférence à New York en septembre dernier.

En décembre dernier, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté à l'unanimité une résolution sur l'initiative zéro déchet présentée par la Turquie, déclarant le 30 mars Journée internationale du zéro déchet.