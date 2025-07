"Nous devrions tirer notre force de la confiance et de la compréhension fournies par notre lien fraternel et rendre notre relation encore plus bénéfique pour les deux parties", a indiqué Hakan Fidan lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue kazakh Murat Nurtileu dans la capitale du Kazakhstan, Astana.

"Nous sommes l'un des plus grands investisseurs au Kazakhstan, avec des investissements dépassant les 5 milliards de dollars au total. Nous nous efforçons de renforcer notre coopération dans l'industrie de la défense", a fait savoir Fidan qui s’est réjoui que les relations bilatérales soient de plus en plus institutionnalisées et approfondies.

L’objectif est d’atteindre un volume d'échanges bilatéraux de 10 milliards de dollars, a encore fait savoir le ministre qui a précisé que les deux parties s'efforçaient d'approfondir la coopération dans le secteur de l'énergie sur la base d'intérêts communs et d'une stratégie globale.

Rappelant que le 10e sommet de l'Organisation des États turcs (OTG) se tiendra au Kazakhstan en novembre, M. Fidan a déclaré que la Turquie continuerait à soutenir le Kazakhstan durant cette période. "Nous avons convenu d'approfondir notre coopération au sein des organisations internationales et régionales", a-t-il ajouté.

Concernant la lutte contre l'organisation terroriste Fetullah (FETO), M. Fidan a indiqué qu'ils avaient discuté des mesures à prendre pour lutter contre cet "ennemi commun". "Nous sommes bien conscients de l'existence de cette organisation terroriste insidieuse et de ce qu'elle a fait pour infiltrer l'État turc et d'autres pays", a déclaré M. Fidan.