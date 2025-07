"La Turquie, comme toujours, est aux côtés de la Libye amie et fraternelle en ces jours difficiles et est prête à fournir tout type de soutien" assure par ailleurs la diplomatie turque qui précise que ses "efforts de soutien et d'aide (…) se poursuivent en coordination avec les institutions concernées, sans interruption".

Plus tôt dans la soirée de lundi, la Turquie avait présenté ses condoléances à la Libye et aux Libyens après les pertes humaines liées au passage de l’ouragan Daniel.

L’AFAD (Direction turque de gestion des catastrophes et des situations d’urgence) a de son côté fait savoir qu’elle dépêchait "150 personnels de recherche et de sauvetage en surface et sous-marins", des tentes et des matériaux d’aménagements intérieurs, "2 véhicules de secours" et prévoyait "d'envoyer du ravitaillement composé d'un groupe électrogène avec 4 bateaux".

Ces annonces constituent la réponse immédiate à la demande d’aide internationale formulée par le gouvernement libyen.

L’Ouragan Daniel a provoqué de gigantesques inondations qui ont déferlé sur l’Est du pays, faisant au moins 2 000 morts, selon le dernier bilan officiel actualisé lundi soir.

Le chef du gouvernement d'union nationale libyen, M.Abdelhamid Dbeibeh, a décrété trois jours de deuil national avec mise en berne des drapeaux.

"Nous continuons à prendre les mesures nécessaires pour apporter les secours aux victimes" a-t-il déclaré, appelant tous les responsables et ministres à suivre de près la situation dans les régions orientales du pays.

M. Abdelhamid Dbeibeh a, par ailleurs, demandé aux institutions de l'État à mobiliser tous leurs moyens et à transférer les fonds nécessaires aux zones touchées, afin de traverser ces moments difficiles.

La tempête méditerranéenne Daniel a balayé plusieurs régions de l'est de la Libye, notamment les villes de Benghazi, Al-Bayda et Al-Marj, ainsi que Susah et Derna.