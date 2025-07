En conférence de presse jeudi matin, la CRE estime en effet que l’augmentation "sera dans une fourchette de 10-20%".

"On va se rapprocher d’augmentations qui seront importantes, mais qui ne seront pas de l'ordre du doublement ou de plus de 50%", a-t-elle néanmoins tempéré, avant de préciser, dans une publication sur les réseaux sociaux, qu’il s’agit "d’une simple anticipation, en ordre de grandeur, du calcul théorique et en aucun cas d’une annonce de hausse" des TRV (tarifs réglementés de vente) de l’électricité.

Elle souligne, en outre, que "dans toute cette période de crise, (la CRE) a bien distingué le calcul des TRV théoriques, qui est l'application de la formule de calcul, de la décision qui ressort du gouvernement, à savoir la partie qui est acceptable et la partie qui doit être financée par le budget de l'État".

À noter que les consommateurs français ont déjà eu à essuyer deux hausses consistantes en 2023 avec une augmentation de 15% au 1er février puis de 10% au 1er août.