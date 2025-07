S’exprimant lors du 10e Congrès mondial du Conseil des affaires turques à Istanbul, le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan a dit espérer "passer à la phase de mise en œuvre du projet de la Route du Développement dans les prochains mois”, un projet qui revêt une grande importance pour la prospérité et la stabilité au Moyen-Orient.

La Turquie et l'Irak travaillent à la construction d'un corridor de transport terrestre et ferroviaire entre la province irakienne de Bassora et la frontière turque.

Évoquant l'accord sur le Corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe signé lors du sommet du G20 à New Delhi la semaine dernière, le ministre turc a fait remarquer que la Turquie se trouve à un point de convergence de trois continents, et qu’elle est ouverte “à tout plan qui favorise la coopération."

"Cependant, il faut savoir que dans notre région, l'exploitation efficace et durable des corridors énergétiques et de transport sans la participation de la Turquie n'est pas possible." a-t-il ajouté.

Fidan a en outre souligné que la Route internationale de transport transcaspienne, qui relie le monde turc à l'Europe via la mer Caspienne, et la Route du Développement qui passera par l'Irak jusqu'en Turquie, mettra en évidence une fois de plus le “rôle central” que joue la Turquie dans la région.

“Certaines évolutions internationales telles que la guerre entre la Russie et l'Ukraine et la pandémie du COVID-19, qui ont profondément affecté l'environnement mondial et géopolitique, ont prouvé l’importance de la Route internationale de transport transcaspienne” a-t-il encore affirmé.

Le projet de route de développement reliera la Turquie au port de Faw, dans le golfe Persique, via 1 200 kilomètres de voies ferrées et d'autoroutes. Ce projet, considéré comme une “nouvelle route de la soie”, englobe une vaste région allant de l'Europe aux pays du Golfe.