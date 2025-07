Mme Erdogan a reçu samedi à Istanbul, la fille de Malcolm X, Ilyasah Shabazz.

Ilyasah Shabazz a informé la Première dame au sujet de la restauration du "Centre Shabazz", la salle de bal Audubon où Malcolm X a été assassiné, situé dans le quartier de Washington Heights à New York.

Ce centre éducatif et culturel vise à former de jeunes leaders dans les domaines de la justice mondiale, de l'égalité et des droits de l'homme.

Emine Erdogan a souligné l'importance de préserver l'héritage d'une personnalité aussi importante que Malcolm X.

Sumeyye Erdogan Bayraktar, présidente du conseil administratif de la Fondation pour les femmes et la démocratie (KADEM), et Esra Albayrak, membre du conseil administratif du Croissant vert, ont également pris part à la réunion.

A l’issue de cet entretien, Emine Erdogan a partagé un message sur X, relatant sa rencontre avec Ilyasah Shabazz et assurant qu'elle était heureuse d'accueillir la fille du défenseur des droits de l'homme, leader politique et écrivain musulman américain Malcolm X.

"La résistance courageuse de Malcolm X face au racisme et à l'islamophobie a été la première étincelle d'une transformation mondiale. Je souhaite que la foi et la détermination de Malcolm X atteignent tous les jeunes du monde grâce au travail du centre d'éducation établi comme symbole de cette vision", a-t-elle notamment ajouté.