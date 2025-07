L'avion du président Erdogan a atterri à l'aéroport international John F. Kennedy à 17h25, heure de New York (GMT-4) où il a été reçu par le représentant permanent de la Turquie auprès des Nations unies, Sedat Onal, l'ambassadeur d'Ankara à Washington, Hasan Murat Mercan et le consul général à New York, Reyhan Ozgur.

Lors de cette visite, le président est accompagné de son épouse Emine Erdogan, des ministres des Affaires étrangères Hakan Fidan, du Trésor et des Finances Mehmet Şimşek, de l'Énergie et des Ressources naturelles Alp Arslan Bayraktar, du Commerce Omer Polat et de l'Environnement, Urbanisme et Changement climatique Mehmet Özeski.

Il est également accompagné de la ministre de la Famille et des Services sociaux, Mahinur Ozdemir Goktas, et du ministre de l'Industrie et de la Technologie, Mehmet Fatih Kaçir, ainsi que du chef des services de renseignement, Ibrahim Kalin, et du chef du département des communications présidentielles, Fahrettin Altun, du conseiller du président, Akif Çagatay, en plus d'un certain nombre de responsables.

Erdogan devrait prononcer un discours lors de la réunion sur le thème «Reconstruire la confiance et raviver la solidarité mondiale: accélérer le rythme de l'action sur l'Agenda 2030 et les objectifs de développement durable afin de parvenir à la paix, à la prospérité, au développement et à la durabilité pour tous».

Erdogan devrait tenir de nombreuses réunions et discussions de haut niveau, notamment avec ses homologues, pendant son séjour à New York.

Dans le cadre de cette visite qui prendra fin le 20 septembre, Erdogan assistera à des événements auxquels participeront des Turcs et des représentants de la société civile du monde turc résidant aux États-Unis, en plus des représentants du monde des affaires et des leaders d’opinion.