Cette visite "n’est pas à l’ordre du jour et n’est pas programmée", assure cette même source, s’étonnant que la cheffe de la diplomatie française ait pris "cette initiative unilatérale et se soit donnée la liberté de faire une annonce non concertée concernant une échéance bilatérale importante".

"Le président de la République est invité au Maroc à effectuer une visite d’Etat qu’il faut sans doute faire maintenant dès que les dates seront trouvées pour permettre à nos deux pays de se retrouver à la hauteur et de leurs aspirations et des intérêts qui sont les leurs", avait déclaré vendredi soir la locataire du Quai d’Orsay à l’antenne de LCI.

Elle précisait à cet effet que "le roi du Maroc a refait son invitation au président de la République il y a peu, cet été lorsqu’ils s’étaient parlé", mais que "les dates n’ont pas encore été trouvées".

Ces déclarations de part et d’autre, arrivent à un moment particulièrement tendu dans les relations entre la France et le Maroc.

Plusieurs dossiers ont contribué à un refroidissement des liens partagés entre les deux pays, dont la réduction des visas actée par Paris en 2021.

Dans son interview à LCI, Catherine Colonna répondait à la polémique alimentée par la presse française concernant le fait que le Maroc n’a pas sollicité l’aide proposée par la France, privilégiant celle du Royaume-Uni, de l’Espagne, des Émirats arabes unis et du Qatar.