Selon les informations partagées par l'agence de presse d'État azerbaïdjanaise, azertag.az, l'Arménie a intensifié ses provocations contre l'Azerbaïdjan ces derniers mois.

Le nombre de provocations depuis juillet 2023 à la frontière conditionnelle entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et dans la région économique du Karabakh en Azerbaïdjan a augmenté de manière significative, passant de 28 en juillet à 45 en août et 61 dans la première quinzaine de septembre, selon la même source.

L'agence indique que “l'Arménie n'accepte pas les propositions de paix faites par l'Azerbaïdjan et souhaite accroître les tensions dans la région”.

Les forces armées azerbaïdjanaises assurent aux parties concernées qu’elles prennent “toutes les mesures nécessaires” pour empêcher ces provocations.

Les autorités azerbaïdjanaises soulignent que “la responsabilité des tensions intentionnelles dans la région incombe aux dirigeants militaires et politiques de l'Arménie”.