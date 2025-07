"La Turquie n'acceptera pas que l'on justifie les attaques contre les valeurs sacrées de deux milliards de musulmans dans le monde sous le couvert de la liberté de pensée", a déclaré dimanche le président Recep Tayyip Erdogan, lors d'un dîner organisé par le "Comité National d'orientation Turquie-Amérique (Turkish American National Steering Committee - TASC) à New York.

Il a rappelé que la Turquie était à l'origine de l'adoption de résolutions par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies et l'Assemblée générale des Nations unies, qui considèrent les actions violentes visant les livres saints comme une violation du droit international.

"Nous répondons à cette menace”

Le président Erdogan faisait référence aux récentes actes de profanation du Coran et a déclaré que si l'hostilité à l'égard de l'islam n'est pas empêchée, les auteurs de ces actes deviendront plus téméraires.

"En tant que Turquie, nous répondons à cette menace qui fait boule de neige", a-t-il assuré.

Le président Erdogan a mis en garde contre le fait que les attaques, qui, selon lui, visent principalement les musulmans aujourd'hui, pourraient très bien être dirigées demain contre des groupes d'origines, de langues, de cultures et de croyances diverses.

S'adressant aux membres de la communauté turco-américaine présents à l'événement, le dirigeant turc a également déclaré que certains groupes d'intérêt cherchaient à empoisonner les relations turco-américaines.

"Nous les éviterons en disant la vérité et en représentant la Turquie", a-t-il affirmé.

Des fenêtres d'opportunité

En ce qui concerne les relations entre la Turquie et les États-Unis, le président a indiqué qu'au cours de la période à venir, la Turquie fera progresser sa coopération sur la base d'intérêts communs.

"Les différences d'opinion sont normales dans les relations interétatiques. Mais nous savons qu'il y a davantage de terrains d'entente (avec les États-Unis) et de nombreuses opportunités", a-t-il déclaré.

Le président Erdogan a également déclaré avoir convenu avec son homologue américain Joe Biden de renforcer l'amitié et la coopération entre leurs deux nations.

"Le mécanisme stratégique que nous avons décidé d'établir avec M. Biden contribue à approfondir le dialogue entre nos deux pays", a-t-il ajouté.

Le volume des échanges commerciaux entre la Turquie et les États-Unis a atteint un niveau record l'année dernière, dépassant les 32 milliards de dollars.

La Turquie est également un allié clé de l'OTAN et un partenaire régional essentiel pour les États-Unis.

La vision du "siècle de la Turquie"

Dans son allocution, le président Erdogan a expliqué que le gouvernement travaillait avec diligence pour couronner le 100e anniversaire de la République avec la vision du "siècle de la Turquie" et a souligné que la Turquie faisait des progrès significatifs dans les domaines de la défense, de la diplomatie, de l'économie et du tourisme.

Le président a souligné que le gouvernement n'accorde aucun répit aux organisations terroristes, de Daech à FETO et au PKK. Il a en outre assuré que l'engagement inébranlable à combattre ces groupes terroristes, tant au niveau national qu'international, se poursuivra.

Exprimant son engagement à lutter contre les injustices et les inégalités dans le monde tout en défendant les droits et les lois de la nation, le président Erdogan a déclaré : "Pour atteindre cet objectif, nous poursuivons une politique étrangère solide, constructive, proactive et équilibrée, à la fois dans l'action et à la table des négociations".

"Ces dernières années, nous avons consolidé notre statut de marque mondiale en matière de médiation, grâce aux rôles essentiels que nous avons assumés dans la résolution de crises régionales et mondiales", a-t-il poursuivi, faisant référence au rôle de la Turquie dans l'accord sur les céréales en Ukraine et dans les échanges de prisonniers entre l'Ukraine et la Russie.