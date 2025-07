André Onana - Manchester United

André Onana a commencé sa carrière à l'Académie Samuel Eto'o au Cameroun avant de déménager à Barcelone à l'âge de 14 ans en 2010. Il a d'abord évolué en équipe de jeunes du Barça avant de rejoindre l'Ajax en 2015. Il a fait ses débuts avec l'Ajax Academy en février 2015 et a rapidement progressé vers l'équipe première.

La saison 2016/17 a marqué son intégration définitive dans l'équipe A de l'Ajax, devenant le gardien numéro un. Il a joué un rôle clé alors que le club terminait deuxième en Eredivisie et atteignait la finale de la Ligue Europa.

Sa relation avec l'entraîneur Ten Hag, qu’il a rejoint à United, s'est renforcée, et ils ont remporté l'Eredivisie et la Coupe KNVB la saison suivante, atteignant également les demi-finales de la Ligue des champions. Il a continué à exceller en 2019/20 avant que sa saison 2020/21 ne soit perturbée par une suspension de neuf mois pour dopage.

Après sa suspension, il a rejoint l'Inter Milan en 2022, remportant la Coppa Italia et la Supercoppa Italiana. L'Inter a atteint la finale de la Ligue des champions en 2023, mais a été battu par Manchester City. Andre a été salué pour sa performance confiante avec le ballon aux pieds lors de ce match.

Mohammed Kudus - West Ham

Né dans la banlieue de Nima, à Accra, la capitale du Ghana, en août 2000, Mohammed Kudus a débuté sa carrière à l'âge de dix ans en rejoignant la célèbre académie de football Right to Dream. Il y a consacré sept années de développement avant de faire le saut vers l'équipe danoise de Nordsjælland à l'âge de 17 ans en janvier 2018. Il s'est rapidement affirmé comme un talent polyvalent, jouant en tant qu'attaquant ou milieu de terrain, et marquant 14 buts en 57 apparitions sur trois saisons avec Nordsjælland.

Les performances impressionnantes de Kudus avec Nordsjælland ont attiré l'attention de l'Ajax, où l'entraîneur-chef de l'époque, Erik ten Hag, a rapidement salué son "incroyable potentiel". En juillet 2020, le jeune joueur de 19 ans a rejoint Amsterdam. Son impact a été immédiat, marquant un but et fournissant trois passes décisives lors de ses trois premiers matchs pour le club.

La saison 2022/23 a vu Kudus élever son jeu à un nouveau niveau, avec des buts remarquables contre des équipes telles que Liverpool, Naples et les Rangers en Ligue des champions. Il a également marqué onze fois en Eredivisie néerlandaise, ainsi qu'une fois en UEFA Europa League, en Coupe des Pays-Bas et en Bouclier Johan Cruyff. Son total s'est élevé à 19 buts et sept passes décisives toutes compétitions confondues.

Kudus a également été un élément clé de l'équipe nationale du Ghana, participant à la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar, où il a marqué deux buts lors d'une victoire 3-2 contre la Corée du Sud. En tout, il a accumulé sept buts et trois passes décisives en 24 sélections pour son pays.

Sofyan Amrabat - Manchester United

Manchester United accueille Sofyan Amrabat, l'une des stars émergentes de la Coupe du Monde 2022. Le milieu de terrain international marocain de 27 ans rejoint le club en prêt pour la saison, avec un montant de transfert de 10 millions d'euros.

De plus, un accord prévoit une option d'achat de 20 millions d'euros (avec 5 millions de bonus potentiels) qui pourrait être exercée par le club en cas de besoin, liant ainsi Amrabat à Manchester United jusqu'en 2028 en cas de levée de cette option.

Le milieu de terrain a représenté son pays, le Maroc, à 49 reprises et a disputé l'intégralité des matchs jusqu'en demi-finales de la Coupe du Monde 2022.

Durant la dernière saison, le Marocain a joué un rôle central en contribuant à la qualification de l'ACF Fiorentina pour la finale de la Coppa Italia et de l'UEFA Europa Conference League.

Après des piges à Utrecht et Feyenoord dans son pays natal des Pays-bas, puis au Club Bruges, à l’Hellas Vérone et à la Fiorentina, Sofyan Amrabat change enfin de dimension en ralliant les rangs de Manchester United.

Carlos Baleba - Brighton

Carlos Baleba est originaire de Douala, du quartier d'Akwa. À l'âge de 13 ans, lors d'un tournoi, il a attiré l'attention de l'École de football des Brasseries du Cameroun.

Très convoité par de nombreux clubs européens qui le considèrent comme l'un des meilleurs talents africains de sa génération, il a conclu un accord en janvier 2022 avec le LOSC Lille. Dans un premier temps, il a intégré l'équipe 2 du club. À la fin de la saison 2021/22, il a été promu au groupe professionnel et a figuré sur le banc lors de certains matchs du championnat de Ligue 1.

Pendant l'été 2022, sous la direction du nouvel entraîneur du LOSC, Paulo Fonseca, il a été sollicité lors des matchs amicaux de préparation, où il a laissé une bonne impression. Le 7 août 2022, lors de la première journée du championnat face à l'AJ Auxerre, Baleba a fait ses débuts avec l'équipe professionnelle en entrant à la 84e minute en remplacement d'Angel Gomes.

Malgré un faible temps de jeu en Ligue 1, le talentueux milieu de terrain, s'est hissé parmi les 10 % des meilleurs joueurs de son poste dans les cinq meilleures ligues européennes (Angleterre, France, Allemagne, Italie et Espagne) en ce qui concerne les statistiques de tirs, de duels gagnés, de progression de balle, de fautes provoquées, de tacles réussis et de blocages, au cours de la dernière année.

Bénie Traoré - Sheffield United

Après avoir joué pendant deux ans pour l'ASEC Mimosas en Côte d'Ivoire, Bénie Traoré a rejoint le BK Häcken (Suède) en janvier 2021. Il a rapidement fait ses débuts en senior le mois suivant, marquant ainsi son premier but peu de temps après son entrée dans l’équipe.

Au cours de la saison 2021/22, l’Ivorien a participé à 28 matchs toutes compétitions confondues, y compris des rencontres contre Aberdeen en Ligue Europa Conférence, où il a inscrit trois buts.

Il a prolongé son contrat avec les champions de Suède 2022 en septembre dernier. En mars 2023, il a recu sa première sélection en équipe nationale de Côte d'Ivoire avec les moins de 23 ans.

Au début de la saison 2023/24, Traoré s'est illustré en marquant 12 buts en 14 apparitions, notamment un triplé en première mi-temps contre Hammarby en avril.