Le président russe Vladimir Poutine va se rendre à Pékin en octobre pour un sommet avec son homologue chinois Xi Jinping, a annoncé mardi Nikolaï Patrouchev, secrétaire du conseil de sécurité de la Fédération de Russie, cité par l'agence Interfax.

"Il y aura en octobre des discussions bilatérales approfondies entre le président russe, Vladimir Poutine, et le président chinois, Xi Jinping", a déclaré Nikolaï Patrouchev lors d'une discussion avec le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi.

Vladimir Poutine participera pour l'occasion à un forum consacré aux "Nouvelles routes de la soie", un vaste réseau de partenariats économiques noués par la Chine à travers le monde.

Il s'agira du premier voyage connu de Vladimir Poutine à l'étranger depuis le mandat d'arrêt émis en mars dernier par la Cour pénale internationale à l'encontre du président russe.

A la suite d’entretiens à Moscou entre Patrouchev et le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, le bureau de presse du Conseil de sécurité russe a rapporté que la Russie et la Chine considèrent que la création de coalitions par les États-Unis dans la région Asie-Pacifique et la présence accrue de l’OTAN “compromettent la sécurité dans la région”.

Les deux parties ont évoqué la coopération militaire entre Moscou et Pékin, poursuit le communiqué, et envisagé “un partenariat global et une interaction stratégique” pour faire face à “l’ingérence dans les affaires intérieures des États souverains”.