Dans un entretien téléphonique, Aliyev a expliqué au secrétaire d’Etat américain les raisons des mesures anti-terroristes initiées mardi par l'armée azerbaïdjanaise au Karabagh, a indiqué une déclaration de la présidence azerbaïdjanaise.

Evoquant les agissements des forces arméniennes au Karabagh et leurs provocations croissantes, ainsi que l’organisation d’élections illégales par une entité auto-proclamée, Aliyev a mis en exergue la nécessité des mesures anti-terroristes pris dans la région pour mettre un terme à ces provocations.

Aliyev a souligné que l'armée azerbaïdjanaise ne visait pas les civils et les infrastructures, mais détruisait uniquement les cibles militaires légitimes.

Le président azerbaïdjanais a rappelé que les représentants des Arméniens vivant dans la région azerbaïdjanaise du Karabagh ont été invités à plusieurs reprises au dialogue par l'administration de Bakou pour discuter des questions de réintégration, mais que ces invitations ont été rejetées.

L’Azerbaïdjan a réitéré l'invitation au dialogue alors même que les mesures antiterroristes se poursuivent, a-t-il ajouté.

Aliyev a assuré que si les forces armées arméniennes au Karabagh abandonnent les armes, les mesures antiterroristes prendront fin.

Mesures antiterroristes

Après les 44 jours de la deuxième guerre du Karabagh, les mesures prises par le soi-disant régime dans la région azerbaïdjanaise du Karabagh ont exacerbé les tensions.

Ces derniers jours, le soi-disant régime a mené une série de provocations dans les territoires sous son contrôle, comme le creusement de tranchées et diverses activités de fortification et tentatives de sabotage afin de se rapprocher des positions de l'armée azerbaïdjanaise et de consolider ses propres positions.

Au cours des derniers mois, les groupes armés arméniens ont continué à tirer systématiquement sur les positions de l'armée azerbaïdjanaise et à poser des mines sur le territoire.

La tenue des soi-disant "élections présidentielles" le 9 septembre dans les territoires contrôlés par les forces arméniennes, malgré les demandes azerbaïdjanaises de dissoudre le soi-disant régime, a encore accru les tensions.

Enfin, un camion appartenant à une institution d'État azerbaïdjanaise a explosé sur une mine sur l'autoroute Ahmetbeyli-Fuzuli-Choucha, dans la province de Khojavent, et deux personnes ont perdu la vie.

Un véhicule de police qui se rendait sur les lieux a explosé sur une autre mine et 4 policiers ont également perdu la vie.

En réponse, le ministère azerbaïdjanais de la défense a annoncé que des mesures antiterroristes locales avaient été lancées au Karabagh afin de rétablir la structure constitutionnelle.