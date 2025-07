Jonathan Bamba - Celta Vigo

Bamba commence son parcours à l'UJA Alfortville. En 2009, après avoir été recalé à l'Institut national du football de Clairefontaine, il rejoint la deuxième promotion du pôle espoirs de Reims, ouvert un an plus tôt, qui accueille un nombre significatif de jeunes footballeurs de la région francilienne.

En juin 2011, il participe à la Coupe nationale des Ligues U15 en tant que membre de la sélection de la Ligue de Paris-Île-de-France, où son équipe se classe troisième. Parmi ses coéquipiers au sein de cette sélection, on retrouve des joueurs tels que Kingsley Coman et Moussa Dembélé.

Par la suite, il intègre le centre de formation de l'AS Saint-Étienne en 2011, mais est prêté au Paris FC, à Saint-Trond, puis à Angers. C’est après son transfert au LOSC que Jonathan Bamba explose. Élément clé du sacre lillois en 2021, il dispute 200 matches dans le Nord pour un total de 29 buts.

Depuis 2023, alors qu’il a fait toutes ses gammes avec les classes juniors de l’équipe de France, Jonathan Bamba a choisi de représenter son pays d’origine, la Côte d’Ivoire.

Hamari Traoré - Real Sociedad

Hamari Traoré a vu le jour à Bamako, le 27 janvier 1992. Il a amorcé sa carrière de footballeur au sein de l'USFAS Bamako, son club d'origine, et a signé son premier contrat professionnel à l'âge de 20 ans avec le Paris FC. Après une saison en France, il a rejoint le Lierse, évoluant en première division belge, où il a évolué pendant deux saisons.

Ses performances impressionnantes l'ont ensuite conduit à la Ligue 1 française, au Stade Reims, où il est resté pendant deux saisons avant de rejoindre le Stade Rennais en 2017.

Occupant le poste d'arrière droit de manière incontestable, Hamari Traoré a joué un rôle majeur dans les succès de l'équipe bretonne, qui a même participé aux compétitions européennes ces dernières années. Avec 43 sélections en équipe nationale du Mali à son actif, il rejoint la Real Sociedad pour apporter son expérience et ses compétences comme latéral droit.

Ibrahima Koné - UD Almeria

Ibrahima Koné, né le 16 juin 1999 à Bamako, est un attaquant puissant qui dispose de bonnes compétences techniques.

Âgé de 24 ans et mesurant 1m90, le Malien rejoint l'UD Almería en provenance de Lorient, en Ligue 1.

Au cours des deux dernières saisons, il a disputé 53 matchs championnat en marquant 14 buts et réalisant 2 passes décisives. Avant de rejoindre le football français, il a également évolué en Norvège et en Turquie. La nouvelle recrue de l'UD Almería et international malien compte 16 sélections.

Dion Lopy - UD Almeria

Originaire de Dakar, Dion Lopy a suivi sa formation à l'Académie d'Oslo de Dakar, où il a rapidement été reconnu comme l'un des espoirs les plus prometteurs de son pays et comme l'un des meilleurs à son poste.

Le jeune international sénégalais de seulement 21 ans, Dion Lopy, a signé un contrat jusqu'en juin 2029 avec le club espagnol. Six saisons pour un joueur qui, malgré sa jeunesse, est déjà une réalité, comme en témoigne l'intérêt important qu'il suscitait sur le marché.

En seulement deux saisons au Stade Reims, en Ligue 1, il s'est imposé comme un milieu de terrain au grand potentiel physique, mais qui est également très complet dans tous les aspects du jeu. Sa force en fait un véritable pilier au milieu de terrain contre n'importe quel adversaire. En plus de cela, il fait preuve d'une discipline tactique exemplaire et possède une excellente qualité de relance. Ainsi, il va apporter beaucoup de solidité au milieu de terrain de l'UD Almería.

Rominigue Kouamé - Cadiz FC

Rominigue Kouamé est né à Lopou en Côte d'Ivoire. Il a fait ses premiers pas dans le football dans le quartier de Yopougon Sicogi, où il a rapidement attiré l'attention du Majestic SC, un centre de formation basé à Abidjan en partenariat avec la JMG Académie. À l'âge de 12 ans, il s’installe au Mali pour rejoindre l'Académie Jean-Marc Guillou de Bamako, où il a poursuivi sa formation pendant cinq ans avant de rejoindre l'AS Real Bamako.

En mars 2016, il a signé un contrat avec le LOSC Lille, aux côtés de son compatriote Yves Bissouma, intégrant initialement l'équipe réserve du club. Pendant l'été 2017, il a été promu dans l'équipe professionnelle et a participé aux matchs amicaux de pré-saison. Ses débuts en tant que professionnel, il les fait le 6 août 2017 en remplaçant en seconde période lors d'un match contre le FC Nantes, réalisant même une passe décisive pour Anwar El-Ghazi. En août 2017, il a prolongé son contrat avec le LOSC jusqu'en 2022.

L'été suivant, il a été prêté sans option d'achat au Paris Football Club en Ligue 2 pour gagner en expérience et obtenir du temps de jeu. La saison suivante, c’est cette fois avec option d’achat qu’il est prêté au Cercle Bruges.

Le 8 janvier 2020, il a été prêté avec option d'achat à l'ESTAC Troyes jusqu'à la fin de la saison. Il a débuté sous les couleurs de Troyes en étant titulaire lors d'un match contre Le Havre (21e journée, défaite 1-0). Il a rapidement trouvé sa place dans l'équipe troyenne avant de rejoindre l’Espagne cet été.