Houssem Aouar - AS Rome

Houssem Aouar est né le 30 juin 1998 au Tonkin, dans la commune de Villeurbanne, à Lyon. Après avoir commencé sa carrière à Villeurbanne, il a rejoint l'académie de jeunes de Lyon à l'âge de 11 ans. Il a rapidement gravi les échelons et mené l'équipe au championnat U17 avec 25 buts et 16 passes décisives à l'âge de 16 ans.

Aouar a fait ses débuts en équipe première le 16 février 2017 lors du match aller des 32es de finale de la Ligue Europa contre l'AZ Alkmaar. Par la suite, il a disputé 233 matchs pour l'équipe de Ligue 1, marquant 41 buts et délivrant 34 passes décisives.

C’est un milieu de terrain polyvalent, droitier, capable d'évoluer au centre d'un milieu à trois ou quatre joueurs, ou plus en avant dans le rôle de meneur de jeu en raison de ses qualités offensives.

Cette année, il a choisi de changer de nationalité sportive et de représenter l'Algérie, son pays d’origine, après avoir auparavant disputé un match amical pour l'équipe nationale de France.

El Bilal Touré - Atalanta

Né le 3 octobre 2001 en Côte d'Ivoire, mais de nationalité malienne, c’est un attaquant qui a fait ses débuts à l'Ivoire Académie et à l'Afrique Football Élite. Il a inauguré sa carrière en football européen en 2020 après s'être illustré lors de la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans, qu'il a remportée avec le Mali en 2019 alors qu'il avait seulement dix-sept ans. Il a joué tous les matchs en tant que titulaire et a marqué le penalty décisif en demi-finale contre le Nigeria. À cette occasion, il a également été inclus dans l'équipe-type du tournoi par la CAF.

Il a ensuite été recruté par le Stade Reims en janvier 2020, et après deux matchs (avec deux buts) avec l'équipe B, il a été promu en équipe première. Dans son premier match en Ligue 1, il a inscrit le but qui a assuré la victoire 4-1 de son équipe face à Angers. Il a également bien entamé la saison suivante en marquant dès son premier match : un but et une passe décisive dans le match nul 2-2 contre Monaco.

Après deux saisons et demie en France, au cours desquelles il a marqué 9 buts et délivré 5 passes décisives en 69 apparitions, il a rejoint Almeria à l'été 2022, inscrivant trois buts lors de ses cinq premiers matchs de championnat. Il a terminé sa première expérience en Liga avec 7 buts et 2 passes décisives en 21 participations, marquant des buts importants comme celui du match nul 1-1 contre l'Atletico Madrid et, en février dernier, celui de la victoire 1-0 contre le futur champion d'Espagne, le FC Barcelone.

Il est rapidement devenu un pilier de l'équipe nationale du Mali, avec laquelle il a totalisé 15 sélections et marqué 5 buts depuis ses débuts en octobre 2020, dont trois lors des qualifications pour la Coupe d'Afrique.

Samuel Chukwueze - AC Milan

Il a développé ses talents de footballeur au Nigeria en commençant chez Future Hope avant de rejoindre brièvement la New Generation Academy, puis il est passé à la Diamond Football Academy. Sa première reconnaissance internationale est venue lorsqu'il a remporté la Coupe du Monde U17 en 2015 au Chili avec l'équipe nationale du Nigeria. Avec les jeunes Super Eagles, il a été l'un des acteurs principaux du succès de l'équipe.

Ses performances ont attiré l'attention de Villarreal, qui l'a recruté en Espagne en 2017, dès qu'il est devenu majeur, malgré la concurrence d'autres grands clubs comme Arsenal, Porto et Salzbourg.

À partir de ce moment, sa progression a été constante : il a accumulé 207 apparitions et 37 buts toutes compétitions confondues en Espagne. Il a remporté la Coupe du Monde U17 et a été un acteur clé lors de la victoire de Villarreal en Ligue Europa 2020/21. Lors de sa seule participation à la Ligue des Champions en 2021/22, il a marqué un but crucial pour éliminer le Bayern Munich en quarts de finale.

En équipe nationale senior, il a fait ses débuts en novembre 2018 et a participé à la Coupe d'Afrique des Nations 2019, où le Nigeria a remporté la médaille de bronze. Jusqu'à présent, Chukwueze a accumulé 28 sélections et marqué 4 buts pour son pays.

Boulaye Dia - Salernitana

Boulaye Dia, est né le 16 novembre 1996 à Oyonnax. En 2017, il décide de tenter sa chance au Pays de Galles, mais malheureusement, il a subi une blessure pendant son essai. Par la suite, il fait son retour au Jura Sud Foot et signe un contrat initial en tant qu'amateur, rapidement converti en un contrat fédéral de 3 ans avec le club.

Son ascension est alors spectaculaire : il inscrit 15 buts en 21 matchs au cours de la saison 2017-2018, ce qui attire l'attention du Stade de Reims en Ligue 1.

Au départ, Dia joue avec l'équipe réserve en National 2, enregistrant 3 buts en 6 matchs. Il fait ses débuts en Ligue 1 le 20 octobre 2018, lors d'un match contre le SCO d'Angers (1-1). Son premier but dans ce championnat survient le 24 novembre, lorsqu'il affronte l'En avant Guingamp et contribue à une victoire 2-1. Sa deuxième réalisation pour l'équipe intervient le 22 janvier 2019, en Coupe de France, lors de la 100e minute contre Toulouse. En avril 2019, il prolonge son contrat jusqu'en 2022. Au total, au cours de la saison 2018-2019, il inscrit 4 buts et offre 1 passe décisive.

Il rejoint par la suite le club de Villarreal où tout ne se passe pas aussi bien que prévu, mais il a rebondi après un prêt à la Salernitana en Italie, qu’il l’engage définitivement cet été. La saison dernière, il avait inscrit 16 buts en 33 matchs avec les Italiens.

Joueur important de la sélection nationale sénégalaise, il a remporté la CAN en 2022 et disputé le Mondial la même année au Qatar.

Evan Ndicka - AS Rome

Evan Ndicka est né à Paris le 20 août 1999, de père camerounais et de mère ivoirienne. Il a fait ses débuts dans le club français d'Auxerre.

Après avoir terminé sa formation à l'académie, il a joué son premier match en équipe première le 27 janvier 2017 contre Clermont lors d'un match de Ligue 2. Ndicka a ensuite rejoint l'Eintracht Francfort en 2018, marquant 12 buts et réalisant dix passes décisives en 183 apparitions au cours de cinq saisons pour le club allemand, où il portait le numéro 2.

C’est un défenseur central gaucher avec une stature imposante, mesurant 1m92. Sa taille lui a permis de marquer la moitié de ses douze buts de la tête.

Malgré sa naissance et sa croissance en France, ainsi que sa représentation de la France à tous les niveaux, de U16 à U21, Ndicka a récemment pris une décision similaire à celle de Houssem Aouar en choisissant de représenter le pays de ses origines, en l'occurrence la Côte d'Ivoire.