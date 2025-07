La Turquie a signé un accord de financement de 859,7 millions d'euros (966 millions de dollars) avec la Banque mondiale pour la transformation verte, a annoncé le ministre des Finances turc, Mehmet Simsek.

Ce financement fait partie de l'engagement de la Banque mondiale à fournir 35 milliards de dollars de financement à la Turquie sur une période de trois ans.

Les fonds seront affectés au financement d’investissements dans le secteur immobilier, en particulier pour des projets de reconstruction suite aux tremblements de terre de février dernier, ainsi que pour la transformation verte, a expliqué M. Simsek.

Les deux parties ont signé des accords pour fournir un financement de 500 millions d'euros dans le cadre du projet d'énergie renouvelable dans le secteur public et les municipalités, qui sera mis en œuvre par le ministère de l'environnement, de l'urbanisation et du changement climatique et la banque publique turque “Iller Bankasi”.

Un financement de 395,75 millions d'euros a été accordé au projet d'amélioration de la circularité et de l'efficacité de l'eau de Turquie afin de contribuer à relever les défis de la pénurie d'eau induite par le changement climatique et de réduire la pollution des eaux usées dans les régions soumises à un stress hydrique.

"Nous servons de passerelle pour répondre aux besoins de financement des ministères et des collectivités locales en matière d'énergies renouvelables et d'utilisation rationnelle de l'eau. Dans ce contexte, nous avons signé un accord de prêt avec la Banque mondiale pour un montant total de 895,7 millions d'euros", a déclaré M. Simsek.

