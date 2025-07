Le ministère turc des Affaires étrangères a déclaré samedi sur « X » que le ministre Fidan avait rencontré son homologue saoudien, Bin Farhan, à la Maison turque. Le ministère n'a pas fourni d'informations sur le contenu de la réunion.

La Maison turque(Türkevi), qui est devenu un centre d'attraction pour les événements sociaux et culturels ainsi que pour la diplomatie depuis le premier jour de son inauguration à New York le 20 septembre 2022, a de nouveau été le théâtre d'un trafic diplomatique intense pendant la semaine des 78e réunions de l'Assemblée générale des Nations unies (ONU) cette année.

Située juste en face du bâtiment des Nations unies, la Maison turque a accueilli plus de 150 chefs d'État et de gouvernement et des centaines de diplomates de haut niveau à l’occasion de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies.