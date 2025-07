Au moins 60 personnes déplacées à l'intérieur du pays, dont 33 enfants, sont mortes de faim dans la province du Kwilu, au centre du Congo, a annoncé vendredi la Commission humanitaire provinciale.

La radio des Nations Unies au Congo a déclaré que plus de 4 600 personnes qui ont fui dans le territoire de Bandundu, vivent désormais sans nourriture ni autre assistance humanitaire.

Le conseiller principal des Actions Humanitaires du Kwilu, Frédéric Nkumpum, a fait savoir que des décès ont été enregistrés depuis l'arrivée du groupe dans le territoire du Bandundu, fin août.

Nkumpum a indiqué que la Commission provinciale des affaires humanitaires demande de l'aide pour assister les personnes déplacées qui vivent dans des conditions déplorables.

« Ici, au Bandundu, le nombre de personnes déplacées s'élève à 4 669. Il faut vraiment les aider. Nous continuons d'appeler les parties prenantes à venir aider les personnes déplacées qui souffrent ici », a-t-il ajouté.

Les déplacements sont fréquents dans certaines régions du Congo où les rebelles et les milices attaquent les villages et tuent les habitants, ce qui pousse les gens à fuir vers des endroits plus sûrs.

Le Congo fait face actuellement à 6,2 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays, selon l'agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR.