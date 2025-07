Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a rencontré le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, à New York, pour discuter de divers sujets, notamment les relations bilatérales et l’accord céréalier en Mer noire.

La réunion à huis clos a eu lieu vendredi à l'hôtel Lotte New York Palace, en marge de la 78e Assemblée générale des Nations unies.

Selon des sources diplomatiques, la réunion a porté sur un échange de vues concernant les "mesures concrètes et constructives" qui pourront être prises dans un avenir proche pour renforcer les relations entre les deux pays.

Pendant la discussion, les deux diplomates ont aussi abordé l'adhésion de la Suède à l'OTAN et les développements récents au Karabakh.

La réunion a duré 35 minutes.

Dans un communiqué, le Département d'État américain a déclaré que Blinken avait rencontré Fidan "pour souligner l'importance de la relation entre les États-Unis et la Turquie et exprimer son fort soutien à une collaboration économique et bilatérale accrue."

Blinken a également souligné la nécessité de ratifier au plus vite l'adhésion de la Suède à l'OTAN, a déclaré le porte-parole Matthew Miller dans le communiqué.

Le diplomate américain a remercié la Turquie pour ses efforts continus visant à relancer l’accord céréalier et "encouragé les efforts visant à mettre fin aux hostilités et à prévenir une détérioration de la situation humanitaire" au Karabakh.