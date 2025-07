La Turquie accueille le Congrès planétaire organisé par l'Association des explorateurs de l'espace (ASE) à Bursa, l’une des provinces les plus visitées autour d’Istanbul, avec la participation des noms les plus prestigieux du monde de l'espace.

Organisés par le Centre de formation à l'aviation spatiale de Gökmen (GUHEM) et de la Bursa Business School, les événements et workshops prévus pendant les cinq jours que durera ce congrès réuniront plus de 70 astronautes.

“Le choix de la Turquie pour le congrès planétaire, auquel participeront des astronautes et des cosmonautes de renommée mondiale, est important pour récolter les fruits du programme spatial national. Nous souhaitons la bienvenue à tous les passionnés de l'espace. Nos jeunes devraient poursuivre leurs rêves et savoir que les voyageurs de l'espace de demain émergeront parmi eux", a déclaré Mehmet Fatih Kacır, ministre de l'industrie et de la technologie, dans un communiqué.

Selon les informations fournis par le ministère, le congrès qui se tient au GUHEM, le premier centre de formation interactif sur le thème de l'espace et de l'aviation en Turquie, est organisé en coopération avec la chambre de commerce et d'industrie de Bursa (BTSO) et le Conseil de la recherche scientifique et technologique de Turquie (TÜBİTAK), avec le soutien de la municipalité métropolitaine de Bursa.

Les premiers voyageurs spatiaux turcs présents

Les premiers voyageurs spatiaux turcs, Alper Gezeravcı et Tuva Atasever, rencontreront des passionnés de l'espace lors de la session "Future Projection". D’autres astronautes de renommée mondiale tels que Michael Lopez Alegria, Thomas Marshburn, Fei Junlong, John D. Olivas, Anton Shkaplerov, Denis Matveyev et Sergey Korsakov participeront aux sessions "New Space Economy" et "Studies in Earth Orbit and Beyond".

"L'avenir est dans le ciel"

Le thème choisi pour cette rencontre, qui se tient à l'occasion du 100e anniversaire de la République de Turquie, "L'avenir est dans le ciel", s’inspire des propos de Mustafa Kemal Atatürk, le fondateur de la République qui avait affirmé "L'avenir est dans le ciel".

Dans le cadre de cet événement mondial, qui est également un congrès historique pour le pays, de nombreuses activités telles que des séminaires, des interviews et des rencontres d'étudiants sur des plateformes en ligne mais aussi des sessions techniques sur l'espace, la science et les événements de la société se tiendront pendant cinq jours.

Les astronautes partageront leurs expériences

Le congrès accueillera plus de 70 astronautes de 19 pays et de grands noms de l'étude spatiale, de l'astronaute américain Victor J. Glover, pilote du véhicule qui ira en orbite lunaire avec la mission Artemis II, au Chinois Fei Junlong, qui a passé 191 jours dans l'espace en deux missions, au cosmonaute russe Sergei Andeev, qui a passé 747 jours dans l'espace, en passant par l'astronaute Julie Payette, ancienne gouverneure générale du Canada.

Hasan Mandal, président de TÜBİTAK, Serdar Hüseyin Yıldırım, président de l'Agence spatiale turque (TUA), Hüseyin Ertok, PDG de Türksat, Tugay Güzel, PDG de Plan-S, Alime Yıldırım, directeur adjoint de l'Institut spatial de TÜBİTAK et Arif Karabeyoğlu, directeur général de Delta V, partageront leurs connaissances et leurs expériences lors de sessions techniques.