"Nous sommes maintenant confrontés à un Erdogan plus puissant. Il a d'abord gagné en envergure après les événements de 2016. Beaucoup ne réalisent pas qu'Erdogan est un véritable chef d'État renforcé en mai dernier par la défaite du candidat de toute l'opposition soutenue par l'Occident, et ayant acquis une aura supérieure par son rôle en Ukraine, par son ascendant international croissant et par notre politique idéologique dans le conflit". Ce sont les mots de Thierry Mariani, eurodéputé français au Parlement européen, qui a fait des déclarations fracassantes sur la Turquie lors d’une session au Parlement européen.

Après avoir concédé qu’Ankara accroît progressivement son rôle dans le monde grâce à notamment ses projets d'énergie, l'eurodéputé s’en est pris à l'Union européenne pour son "manque de réaction" face à l'ascension du pouvoir de la Turquie sous le président Recep Tayyip Erdogan.

"L'UE pleure devant le pouvoir absolu de la Turquie, mais Erdogan tire sa force de deux choses : notre perte de pouvoir et notre aveuglement", a-t-il martelé.

Mariani a affirmé que l'Europe avait “joué les trois singes” lors des tensions entre la Turquie et la Grèce et s'est plaint qu'elle n'ait pas élevé la voix contre les opérations menées contre l'organisation terroriste PKK en Syrie.

"Les actions de la Turquie dans les Balkans et en Afrique ont toujours été contraires à nos intérêts, mais nous n'avons pas pu réagir. Il est vain de se plaindre de cette situation", a-t-il conclu.