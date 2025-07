Répondant à une question d'un reporter d'Anadolu lors d'une conférence de presse à Moscou, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova, a déclaré que Paris cherchait ses propres intérêts dans le processus de normalisation arméno-azerbaïdjanaise.

"Il est évident que leur position dans le processus de normalisation arméno-azerbaïdjanaise est biaisée, ils n'ont pas agi en tant que médiateurs dans le but de ramener la paix dans la région, mais ont exclusivement cherché leurs propres intérêts politiques", a-t-elle déclaré.

Commentant les remarques du président français Emmanuel Macron, qui a prétendu que la Russie pourrait menacer l'intégrité territoriale de l'Arménie, Zakharova a qualifié Macron de "fantaisiste". "Seule une personne ayant une imagination très riche pourrait dire une chose pareille", a-t-elle ironisé.

La porte-parole a exhorté le leader français d’expliquer ses propos, affirmant que “de telles déclarations montrent qui a poussé les responsables arméniens à prendre ces mesures, pour lesquelles ils ont ensuite rejeté la responsabilité sur la Russie. C'est de l'incitation, c'est le langage provocateur des représentants français".

"Nous connaissons très bien ces techniques des autorités françaises à partir de l'exemple du continent africain. Combien de pays africains ont affirmé que Paris se comporte de la même manière, d'abord ils promettent, puis ils ne tiennent pas leurs promesses. D'abord ils annoncent des plans napoléoniens, et au moment critique, ils renoncent à ces plans et abandonnent ces pays, laissant littéralement tomber leurs partenaires et rendent la situation explosive dans ces régions", a-t-elle tonné.

Lors d'une interview dimanche avec des chaînes de télévision françaises, le président français avait déclaré que la France “surveille de très près l'intégrité territoriale de l'Arménie”, tout en accusant la Russie et la Turquie “d'être complices des manœuvres” de l'Azerbaïdjan.