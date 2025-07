M.Sedat Onal a déclaré, lors d'une session du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la Syrie, que la présence continue d'organisations terroristes en Syrie constitue une “menace vitale” pour ce pays, principalement la Turquie, ainsi que pour la région dans son ensemble.

“La menace du terrorisme du PKK pour l'intégrité territoriale de la Syrie n'a jamais été aussi alarmante qu'aujourd'hui", a-t-il ajouté.

L'envoyé a cité les récents affrontements entre les tribus arabes et le PKK/YPG dans l'est de la Syrie, en en tirant la preuve que les activités du PKK et le soutien externe dont il bénéficie sont "une source majeure d'instabilité" dans un pays en guerre.

"Les pratiques oppressives et discriminatoires ainsi que les violations des droits de l'homme de cette organisation terroriste sont désormais de notoriété publique et ont également fait l'objet de nombreux rapports des Nations Unies", a-t-il noté.

M. Onal a déclaré que la Turquie appelle toutes les parties à adopter une approche globale, à long terme et à rompre avec ces entités séparatistes qui, selon lui, n'ont aucune place dans l'avenir de la Syrie.

Il a également fait savoir que la Turquie "continuera d'exercer son droit inhérent à la légitime défense tel que défini par l'article 51 de la Charte des Nations Unies et dans les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies".

Dans sa campagne terroriste de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK - classé comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne - a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons.

Le YPG est la branche syrienne du PKK.