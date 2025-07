"Grâce à nos initiatives dans le secteur de la défense, nos exportations augmentent de manière exponentielle. Notre objectif pour cette année est d’atteindre les 6 milliards de dollars", a indiqué Erdogan devant une foule au TEKNOFEST Izmir, qui se tient à l'aéroport de Cigli de la ville.

“La Turquie met en œuvre avec minutie 850 projets dans l'industrie de la défense”, a-t-il ajouté.

Le TEKNOFEST, l'événement technologique et aérospatial phare de la Turquie qui s’est ouvert mercredi comprend nombreuses compétitions, spectacles aériens, expositions et ateliers pour les visiteurs.

L'événement est organisé chaque année en coopération avec la Fondation de l'Équipe Technologique Turque (T3) et le ministère de l'Industrie et de la Technologie depuis 2018, en collaboration avec d'autres ministères et des dizaines d'autres institutions publiques, entreprises privées et universités.

Erdogan a également noté qu'environ 330 000 personnes ont visité jusqu'à présent le grand festival technologique de Turquie.

"Je crois que le festival sera un événement digne d'Izmir et du 100e anniversaire de notre république", s’est-il félicité.

L'événement s'est tenu précédemment dans différentes provinces turques et dans la métropole d'Istanbul. Pour marquer le 100e anniversaire de la fondation de la République de Turquie, l'événement était prévu dans trois provinces différentes cette année.

La première édition de l'événement de cette année a eu lieu à l'aéroport Ataturk d'Istanbul en mai, accueillant un record de 2,2 millions de visiteurs. Près d'un million de personnes se sont rendus à la deuxième édition qui s’est tenue du 30 août au 3 septembre dans la capitale Ankara.