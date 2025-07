Le thème de la conférence, tenue samedi au Forum Sheindlin, portait sur "Le rôle de la diplomatie publique dans la politique étrangère turque".

Au début de la conférence, un manifestant a été expulsé de la salle par la police après avoir proféré des insultes contre l'Azerbaïdjan, la Turquie et les organisateurs.

Par la suite, un groupe de 11 étudiants a protesté lorsque l'ambassadeur de Turquie à Washington, Hasan Murat Mercan, allait prendre la parole. De l’autre côté, un manifestant a pris pour cible le consul général d'Azerbaïdjan à Los Angeles, Ramil Gurbanov, et l'a agressé verbalement.

La manifestation du groupe contre la Turquie et l'Azerbaïdjan, qui a duré une dizaine de minutes, a pris fin après l'intervention de la police. Le groupe a été expulsé de la salle.

D’autre part, l'ambassadeur de Turquie à Washington, Hasan Murat Mercan, qui s’est exprimé lors de la conférence, a déclaré que la plupart des conflits dans le monde se déroulent autour du Moyen-Orient.

"Les pays ayant les mêmes idées doivent coopérer et être capables de développer de nouvelles idées pour résoudre les problèmes. En même temps, nous devons accroître notre communication et notre compréhension, sinon nous ne ferons aucun progrès", a-t-il expliqué.

Par ailleurs, le président de l’Institut Yunus Emre, Seref Ates, a expliqué que la "diplomatie publique" atteint les gens du monde entier d’une manière personnelle. Il a fait savoir que l'objectif de l’Institut Yunus Emre est de rassembler les gens du monde entier avec la Turquie à travers sa culture, sa langue, sa gastronomie et son histoire.

L’Institut Yunus Emre est présent aujourd’hui dans plus de 65 pays et disposent de plus de 86 centres culturels différents, dont un à Washington.