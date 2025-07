Les services de renseignement turcs ont neutralisé le “cerveau” de l'attaque terroriste du PKK de 2007, au cours de laquelle 12 soldats turcs ont été tués dans la province de Hakkari, dans le sud-est de la Turquie, a déclaré lundi une source de sécurité.

Une source digne de foi, qui a requis l’anonymat, a révélé que le terroriste neutralisé s’appelait Muzdelif Taskin et qu’il était un haut responsable de la nébuleuse terroriste PKK/YPG dans le district de Qamishli dans le nord de la Syrie. Il a été actif notamment dans la la province de Zap en Irak en 2010, où il était chargé de la formation de nouvelles recrues terroristes.

Il s'est rendu en Syrie avant que la Turquie ne lance l'opération antiterroriste "Printemps de la paix" et s'est fait connaître en tant que membre clé du PKK/YPG.

Taskin a organisé, dirigé et participé personnellement à de nombreux attentats au cours des 35 dernières années, dont une attaque contre des troupes turques en 2007 qui a fait 12 morts et 16 blessés.

Au cours de sa campagne de terreur de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK - inscrit sur la liste des organisations terroristes par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne - a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons. Le YPG est sa branche syrienne.