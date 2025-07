La proposition de médiation de l’Algérie dans la crise née du renversement de Mohamed Bazoum à la tête du Niger par un coup d’État le 26 juillet dernier connait une évolution.

Lundi, le Niger a accepté une proposition de médiation de l'Algérie en vue d'une solution politique à cette crise..

"Le gouvernement algérien a reçu par le canal du ministère nigérien des Affaires étrangères une acceptation de la médiation algérienne visant à promouvoir une solution politique à la crise du Niger", a indiqué lundi le ministère algérien des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a chargé le chef de la diplomatie, Ahmed Attaf, "de se rendre à Niamey dans les plus brefs délais pour y entamer des discussions (...) avec toutes les parties prenantes", précise le communique.

Les autorités nigériennes n'avaient pas réagi à ces informations, lundi après-midi, mais l’agence nigérienne d’information a annoncé l’information, en se référant au communiqué du gouvernement algérien.

Alger, influent voisin du Niger, avait proposé fin août des discussions politiques "pendant six mois au maximum" sous la tutelle d'une "autorité civile dirigée par une personnalité consensuelle et acceptée par tous les bords de la classe politique", afin de conduire au "rétablissement de l'ordre constitutionnel dans le pays".

Le 19 août, le président de transition, le général Abdourahamane Tiani, avait indiqué vouloir une transition de trois ans maximum. Et samedi soir, dans une interview à la télévision nationale, il a affirmé que le nouveau régime n'avait "pas le droit de passer cinq ans au pouvoir".

Alger a estimé lundi que "l'acceptation de l'initiative algérienne conforte l'option de la solution politique à cette crise".

Doléances de Mohamed Bazoum

Le Niger est gouverné par un régime militaire arrivé au pouvoir après un coup d'Etat le 26 juillet, qui a renversé le président élu, Mohamed Bazoum.

Depuis ce putsch, le chef d'Etat déchu est séquestré dans sa résidence présidentielle avec sa femme et son fils.

Lundi, des avocats de Mohamed Bazoum ont annoncé le dépôt d'une plainte à Niamey contre les auteurs du coup d'Etat.

Cette plainte, avec constitution de partie civile, consultée lundi par l'AFP, vise le général Tiani et "tous autres", pour "attentat et complot contre l'autorité de l'Etat, crimes et délits commis par les fonctionnaires et arrestations et séquestrations arbitraires".

La plainte, au nom de M. Bazoum, son épouse et deux de leurs enfants, devrait être déposée "dans les prochains jours", auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Niamey, selon l'un des avocats interrogé par l'AFP, Dominique Inchauspé.

M. Bazoum a également saisi le groupe de travail sur la détention arbitraire et le comité des droits de l'Homme, deux organismes du conseil des droits de l'Homme de l'ONU, ont indiqué ces avocats.

Le 18 septembre, il avait saisi la Cour de justice de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cedeao) dénonçant notamment son "arrestation arbitraire".

Lundi, un collectif international d'avocats, comprenant notamment l'avocat américain spécialisé dans les droits humains Reed Brody, l'ancien bâtonnier du Niger Moussa Coulibaly et Mohamed Seydou Diagne du barreau de Dakar, a appelé à "la libération immédiate" de M. Bazoum.

Le président déchu et sa famille "n'ont jamais été présentés à un magistrat et n'ont pas été informés de l'existence d'une quelconque procédure à leur encontre", a déclaré le collectif dans un communiqué.

Mi-août, les auteurs du putsch avaient de leur côté annoncé leur intention de poursuivre Mohamed Bazoum pour "haute trahison" et "atteinte à la sûreté" du pays.

Depuis le coup d'Etat, la Cedeao menace le Niger d'une intervention armée pour rétablir l'ordre constitutionnel, mais le président algérien Tebboune avait fait savoir, dès le 6 août, qu'il refusait "catégoriquement toute intervention militaire" extérieure au Niger qui représenterait, selon lui, "une menace directe pour l'Algérie".

Le régime militaire nigérien entretient également des relations très tendues avec la France depuis le coup d'État.