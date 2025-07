L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a donné son feu vert lundi à un second vaccin pour les enfants "sûr et efficace" contre le paludisme, une maladie qui tue des centaines de milliers de personnes tous les ans.

L'OMS, l’Organisation mondiale de la santé "recommande un deuxième vaccin appelé R21/Matrix-M pour prévenir le paludisme chez les enfants à risque » à la suite des recommandations de son Groupe consultatif stratégique d'experts sur la vaccination (SAGE) et de son Groupe consultatif sur la politique de gestion du paludisme (MPAG).

"En tant que chercheur sur le paludisme, je rêvais du jour où nous disposerions d'un vaccin sûr et efficace contre le paludisme. Maintenant nous en avons deux", a déclaré en conférence de presse le patron de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

D'autres experts de l'OMS sont encore en train d'évaluer les modalités de fabrication et les autres aspects réglementaires, a expliqué la directrice du département immunisation et vaccins à l'OMS , la Dr Kate O'Brien.

Une fois que ce dernier feu vert sera obtenu, l'Unicef et l'Alliance du vaccin (Gavi) pourront administrer le vaccin, qui est fabriqué par le Serum Institute of India. Son utilisation a toutefois déjà été autorisée par les autorités au Ghana, au Nigeria et au Burkina Faso.

Une grande avancée

En 2021, un autre vaccin, "RTS,S", produit par le géant pharmaceutique britannique GSK, était devenu le premier vaccin à être prôné par l'OMS afin de prévenir le paludisme chez les enfants dans les zones où la transmission de la maladie est modérée à élevée.

Les deux vaccins ont des taux d'efficacité similaires autour de 75%, quand ils sont administrés dans les mêmes conditions.

"D'un coût compris entre 2 et 4 dollars américains (1,90 à 3,81 euros) par dose, ce vaccin est comparable à d'autres méthodes recommandées contre le paludisme et à d'autres vaccins pour enfants", a précisé le docteur Tedros.

Il constitue donc un "très grand pas en avant" pour les dizaines de pays qui veulent obtenir des sérums contre ce fléau, a indiqué la Dr O'Brien.

D'ici 2026, l'OMS et ses partenaires s'attendent à des demandes allant jusqu'à 60 millions de doses par an. D'ici 2030, ce chiffre devrait atteindre jusqu'à 100 millions, a indiqué Gavi dans un communiqué.

-Transmis par les moustiques

Les programmes pilotes d'introduction du "RTS,S" dans trois pays africains - Ghana, Kenya et Malawi - ont permis à plus de 1,7 million d'enfants de recevoir au moins une dose de vaccin depuis 2019.

En juillet, l’OMS, Gavi et l'Unicef avaient annoncé d’une même voix que 18 millions de doses de ce vaccin antipaludique seront allouées à 12 pays africains en 2023-2025.

Causé par un parasite transmis par les moustiques, le paludisme reste un redoutable fléau, particulièrement pour les enfants africains, à cause notamment d'une résistance croissante aux traitements.

C'est pour cela que la professeure Megan Greischar, de l'université de Cornell aux Etats-Unis souligne qu'un seul vaccin ne suffira pas à éradiquer la maladie.

Cette maladie très ancienne, qui provoque fièvre, maux de tête et frissons jusqu'à devenir une affection grave, voire mortelle, en l'absence de traitement, a causé en 2021 la mort de 619.000 personnes dans le monde.

"Dans les zones où le paludisme est commun, la résistance des moustiques aux insecticides et la résistance des parasites aux médicaments érode les progrès en matière de santé publique et rend les outils existants moins efficaces", a-t-elle souligné, ajoutant qu'"avoir un vaccin de plus dans la boîte à outil est une bonne nouvelle".

L'immense majorité des cas et des décès surviennent en Afrique.

"Depuis 2000, les décès dus au paludisme ont diminué de plus de moitié et nous avons réussi à éliminer le paludisme dans de nombreuses régions du monde" mais ces progrès ne suffisent pas, a relevé le Dr Tedros.