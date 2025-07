Les forces de sécurité ont appréhendé mardi, 67 suspects de terrorisme lors d'opérations anti-terroristes à travers la Turquie, a déclaré le ministre turc de l'Intérieur Ali Yerlikaya.

Sur l'ensemble, 12 suspects de terrorisme ont été l’objet d’arrestations dans les provinces de Mersin, Van, Sanliurfa, Mardin et Aydin, et 55 autres ont été appréhendés lors d'opérations menées dans 16 autres provinces.

Le ministre a ajouté que quelque 13 400 membres des forces de sécurité ont participé à 466 opérations différentes menées dans des zones rurales.

Dimanche, un kamikaze s'est fait exploser devant la Direction générale de la sécurité dans la capitale turque, Ankara. Deux policiers ont été légèrement blessés, tandis qu'un autre terroriste a été neutralisé par les forces de sécurité à l'entrée.

Le ministère turc de l'Intérieur a confirmé les liens des assaillants avec le groupe terroriste PKK.

Au cours de sa campagne terroriste de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK, répertorié comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne, est responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons.