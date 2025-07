"A cause de précipitations soudaines au Lac Lhonak dans le nord de l'Etat de Sikkim, des crues subites se sont produites sur la rivière Tista (...) 23 soldats sont portés disparus" et des véhicules ont été submergés, ont indiqué les forces armées dans un communiqué.

"Des recherches sont en cours", ont-elles précisé.

Cette région montagneuse et isolée se trouve près de la frontière de l'Inde avec le Népal. Le lac Lhonak est situé au pied d'un glacier proche du Kangchenjunga, troisième sommet le plus haut au monde.

En raison d'un barrage en amont qui avait déchargé de l'eau précédemment, le niveau de la rivière Tista était 4,5 mètres plus élevé que la normale, a indiqué l'armée indienne.

Les inondations et les glissements de terrains sont relativement fréquents en Inde et causent de nombreux dégâts, notamment pendant la période de la mousson qui s'étale de juin à septembre. Mais en octobre le gros de la mousson est d'habitude passé.

Les experts indiquent que le changement climatique rend ces désastres plus fréquents et plus importants.