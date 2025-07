La Commission européenne a averti que le bloc “manquait de temps” pour réformer la politique migratoire et a appelé les États membres et les législateurs à donner leur feu vert au nouveau pacte sur la migration et l’asile.

“L'histoire observe” l'Union européenne, a déclaré le vice-président de la Commission européenne en charge du pacte sur la migration et l'asile, Margaritis Schinas, lors de la session plénière du Parlement européen à Strasbourg, en France. a souligné que.

Il a appelé les législateurs et les capitales européennes à donner leur feu vert au nouvel accord avant les élections parlementaires européennes de l’année prochaine.

Si l’UE ne parvient pas à s’entendre sur la réforme préparée depuis 2016, “nous alimenterons les fausses affirmations des ennemis de la démocratie, la désinformation russe selon lesquelles l’Europe est incapable de gérer les migrations”, a souligné Schinas.

Selon le commissaire européen, les lacunes de la politique migratoire du bloc sont “probablement le plus grand facteur d’attraction” pour les passeurs et la migration irrégulière.

Il a également affirmé que l’UE paie le prix de l’absence d’une politique européenne unifiée, car elle réagit “aux différents événements au cas par cas avec des outils ad hoc et dans un environnement réglementaire disparate”.

Le paquet juridique, entre autres, met en place une procédure commune aux frontières de l'UE avec un contrôle rapide pour voir si les migrants seraient éligibles à une protection internationale avant d'entrer dans le bloc, et accélère les procédures de retour pour ceux dont la demande est refusée.

Il impose également une solidarité obligatoire exigeant des États membres de l'UE de prendre en charge les demandeurs d'asile si un pays de l'UE subit une forte pression migratoire.

Le pacte met également l’accent sur la mise en place de partenariats avec les pays d’origine et de transit.

Les ambassadeurs de l’UE ont discuté mercredi des “mesures de crise”, la partie la plus controversée du paquet.

Les États membres de l'UE devaient parvenir à un accord la semaine dernière, mais celui-ci a échoué en raison du différend entre l'Allemagne et l'Italie.