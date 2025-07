"Toutes les infrastructures du PKK/YPG en Irak et en Syrie sont désormais nos cibles légitimes", a déclaré mardi à Ankara Hakan Fidan, le ministre turc des Affaires étrangères, lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue de la République turque de Chypre du Nord (RTCN), Tahsin Ertugruloglu.

Le chef de la Diplomatie turque a par ailleurs révélé que les auteurs de l'attentat terroriste perpétré dimanche à Ankara venaient de Syrie et y avaient reçu un entraînement.

"Toutes les infrastructures et installations énergétiques appartenant au PKK/YPG en Irak et en Syrie sont désormais les cibles légitimes de nos forces de sécurité", a martelé Hakan Fidan.

Le PKK et les YPG/PKK se servent du nord de l'Irak et du nord de la Syrie, près de la frontière turque, comme repaires pour préparer des attaques terroristes contre la Turquie.

Hakan Fidan a également invité les acteurs tiers, sans les nommer, à se tenir à l'écart des infrastructures du PKK/YPG.

"La réponse de nos forces armées à cette attaque terroriste sera extrêmement nette. Ils regretteront une fois de plus d'avoir commis de telles actions", amis en garde le ministre turc.

Dimanche, un kamikaze s'est fait exploser devant le ministère de l'Intérieur à Ankara et un autre terroriste a été tué par les forces de sécurité à l'entrée de la même institution.

Deux policiers ont été légèrement blessés lors de l'attaque.

Le ministère turc de l'Intérieur a confirmé les liens des auteurs de l'attentat avec le groupe terroriste PKK.

Au cours de sa campagne de terrorisme de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK - inscrit sur la liste des organisations terroristes par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne - a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons. Le YPG est la branche syrienne du PKK.

Depuis plusieurs années, la Turquie critique les États-Unis pour leur collaboration avec les YPG/PKK et même pour l'envoi d'armes.

Les États-Unis affirment être en partenariat avec les YPG/PKK pour lutter contre le groupe terroriste Daech. Les responsables turcs, quant à eux, soutiennent qu'il est illogique d'utiliser un groupe terroriste pour en combattre un autre.