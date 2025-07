Ces appareils de type Shahed et de fabrication iranienne ont été tirés depuis l'est de la Crimée, péninsule ukrainienne annexée par Moscou avant d'être abattus dans le sud et le centre de l'Ukraine, a indiqué l'armée de l'air ukrainienne sur Telegram, sans préciser quelles cibles les cinq autres ont touchées.

Dans la région de Kirovograd (centre), des infrastructures ont été touchées, a indiqué dans la matinée le gouverneur régional sur Telegram, précisant que l'incident n'a pas fait de victimes.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré mercredi que son pays faisait "tout" pour obtenir des Occidentaux de nouveaux systèmes antiaériens avant l'hiver pour faire face à une possible nouvelle campagne de bombardements massifs russes.

La Russie a mené à l'hiver 2022-2023 une campagne de bombardements massifs des infrastructures ukrainiennes, plongeant régulièrement des millions de personnes dans le froid et dans le noir.

Les Occidentaux ont fourni à l'Ukraine des systèmes antiaériens, dont les puissantes batteries américaines Patriot, mais ces défenses ne couvrent pas tous les territoires de ce vaste pays et ne suffisent pas toujours pour intercepter la totalité des drones et missiles russes.

L'Ukraine mène parallèlement ses propres frappes aux drones et des bombardements, devenus quasi quotidiens, de cibles en Russie.