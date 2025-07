Le même ministère a annoncé que les forces de sécurité turques ont mené des opérations contre les terroristes du PKK dans le nord de l'Irak, près de la frontière turque, tout en visant 22 cachettes et dépôts de munitions.

“Pendant les opérations, des avions turcs ont frappé des objectifs terroristes dans les régions du nord de l'Irak, notamment à Metina, Hakurk, Gara, Qandil et Asos”, indique un communiqué du ministère publié mercredi.

Le communiqué précise également que de nombreux terroristes ont été neutralisés pendant l'opération.

Le PKK utilise le nord de l'Irak, près de la frontière turque, comme base pour planifier des attaques terroristes.

Les opérations interviennent quelques jours seulement après qu'une offensive contre la Direction générale de la sécurité dans la capitale Ankara a été orchestrée par deux terroristes ayant des liens avérés avec le PKK. Lors de l'attaque, l'un des terroristes s'est fait exploser et l'autre a été tué.

Deux policiers turcs ont été légèrement blessés lors de l'attaque terroriste.

Dans sa campagne terroriste de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK - classé comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne - est responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons.