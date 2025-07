"Conformément à notre droit à la légitime défense découlant de l'article 51 de la Charte des Nations Unies, des opérations aériennes ont été menées contre des cibles terroristes dans les régions de Tel Rifaat, de Cizire et de Derik", a annoncé jeudi le ministère turc de la Défense dans un communiqué.

L'opération est menée par l'Organisation nationale du renseignement turque [MIT].

Selon le communiqué, 30 cibles, dont un puits de pétrole et une installation de stockage, des grottes, des bunkers, des abris et des entrepôts utilisés par les terroristes, ont été détruites. De nombreux terroristes ont été "neutralisés" au cours de cette opération.

Le communiqué a affirmé que les Forces armées turques continueront de lutter contre le terrorisme jusqu'à ce qu'il ne reste plus un seul terroriste, tout en assurant que toutes les précautions ont été prises pour éviter tout préjudice aux civils innocents, aux éléments amicaux, aux biens historiques et culturels et à l'environnement de la région.

Les opérations interviennent quelques jours seulement après une offensive menée contre la Direction générale de la sécurité dans la capitale Ankara par deux terroristes ayant des liens avérés avec le PKK. Lors de cette attaque, l'un des terroristes s'est fait exploser et l'autre a été tué.

Campagne terroriste du PKK

Depuis 2016, Ankara a lancé trois opérations antiterroristes réussies de l'autre côté de sa frontière, dans le nord de la Syrie, pour empêcher la formation d'un corridor terroriste : Bouclier de l'Euphrate (2016), Branche d'Olivier (2018) et Source de la Paix (2019).

Dans sa campagne terroriste de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK - classé comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'UE - a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons. Les YPG en sont la branche syrienne.

En outre, le ministre turc de la Défense, Yasar Guler, a indiqué au secrétaire américain à la Défense, Lloyd James Austin, que la Turquie est prête à rejoindre la lutte des États-Unis contre le groupe terroriste Daech dans la région.

Les deux parties ont souligné, lors d’une conversation téléphonique, l'importance d'une coordination étroite dans la région.