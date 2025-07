Le ministre turc de l'intérieur Ali Yerlikaya, a annoncé vendredi que la police turque a arrêté 92 personnes soupçonnées de liens avec le groupe terroriste Daech dans des opérations antiterroristes menées dans 26 provinces.

"Nous ne laisserons aucun répit aux organisations terroristes et leurs collaborateurs. Je veux que notre nation sache que notre lutte se poursuivra avec détermination et résolution jusqu'à ce que le dernier terroriste soit neutralisé", a promis le ministre turc.

En 2013, la Turquie est devenue l'un des premiers pays à déclarer Daech organisation terroriste.

Le pays a depuis été attaqué plusieurs fois par le groupe terroriste, avec plus de 300 personnes tuées et des centaines d'autres blessées lors d'au moins 10 attentats suicides, sept attentats à la bombe et quatre attaques armées.

En réponse, la Turquie a lancé des opérations antiterroristes à l'intérieur et à l'extérieur du pays pour prévenir de nouvelles attaques.